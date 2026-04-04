राजस्थान का सबसे लंबा ब्रिज: चंबल पर 1880 मीटर लंबे पुल का शिलान्यास, ओम बिरला बोले- बदलेगी हाड़ौती की तस्वीर
चंबल नदी पर राजस्थान के सबसे लंबे 1880 मीटर ब्रिज का शिलान्यास लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया.
Published : April 4, 2026 at 6:25 PM IST
कोटा: जिले के गोठड़ा कलां और बूंदी जिले के चांदणा खुर्द के बीच चंबल नदी पर ढीपरी में बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया. शनिवार को पुल का भूमि पूजन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एवं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया. यह 1880 मीटर लंबा ब्रिज 256 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा.
लंबे समय से अटका था पुल: ओम बिरला ने कहा कि इस ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि यह परियोजना लंबे समय तक वन विभाग की आपत्तियों के कारण अटकी रही थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है. चंबल क्षेत्र में करीब 30 किलोमीटर दायरे में कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है. इनसे एरिया की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा. झरेल पुल से सवाईमाधोपुर से संपर्क बेहतर होगा, जबकि शहनावदा और मध्यप्रदेश के पनवाड़ा के बीच पार्वती नदी पर नए हाईलेवल ब्रिज से सड़कों का जाल फैलेगा.
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एक्सप्रेस-वे तक पहुंच होगी आसान: बिरला ने बताया कि ढीपरी पुल बनने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे तक पहुंच आसान हो जाएगी. दिल्ली की दूरी मात्र 4 घंटे और उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंच 3.30 घंटे रह जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि श्योपुर से दीगोद तक रेल कनेक्टिविटी का सर्वे पूरा हो चुका है और भविष्य में यह क्षेत्र रेल सेवा से भी जुड़ेगा. इस अवसर पर 45 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जिसमें सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन, शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं.
अलवर तक पहुंचेगा चंबल का पानी: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हाड़ौती के साथ राजस्थान को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने राम जल सेतु (PKC-ERCP) परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि चंबल का पानी अब अलवर तक पहुंचेगा और 21 जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा. मीणा ने नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि 127 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और भविष्य में केन्द्र सरकार सख्त कानून लान वाली है. बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने, नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई और फसल बीमा में गड़बड़ी पर सख्ती का संकल्प दोहराया.
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