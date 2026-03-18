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गुरुग्राम में पीवी सिंधु का छात्रों को खास संदेश, बोलीं- "बार-बार कोशिश करने से मिलती है सफलता"

पीवी सिंधु ने गुरुग्राम में छात्रों से सफलता का असली राज साझा किया.

GURUGRAM PV SINDHU SPEECH
गुरुग्राम में पीवी सिंधु (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 11:30 AM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम के डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु छात्रों से रूबरू हुईं. इस दौरान उन्होंने धैर्य, अनुशासन और सफलता की असली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की. सिंधु ने छात्रों से कहा कि, "असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानना, बल्कि निरंतर प्रयास करना ही असली सफलता है. जीवन में हर असफलता के बाद एक और मौका मिलता है. यह मौका किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता की कुंजी हो सकता है."

लगातार प्रयासों और मेहनत का परिणाम सफलता : सिंधु ने अपने करियर के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि, "सफलता केवल किसी एक पल से तय नहीं होती. यह लगातार प्रयासों और मेहनत का परिणाम होती है. कई बार मैंने जितने मैच जीते हैं, उनसे ज्यादा हारे हैं, लेकिन हर बार मुझे एक नया मौका मिला. जरूरी है कि आप हर बार कोशिश करते रहें और खुद पर विश्वास रखें." उनका यह संदेश छात्रों को प्रेरित करने वाला था, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर प्रयासों और मेहनत से हासिल होती है.

पीवी सिंधु का छात्रों को खास संदेश (Etv Bharat)

गोल्ड मेडल से पहले का संघर्ष: सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने से पहले के संघर्षों का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि, "कई बार मुझे लगा कि यह खेल मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्षों को जारी रखा. सफलता के सफर में निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. यह भी दर्शाता है कि असली सफलता कठिनाइयों को पार करने के बाद मिलती है, न कि आसान रास्ते से."

GURUGRAM PV SINDHU SPEECH
गुरुग्राम में पीवी सिंधु का छात्रों को खास संदेश (Etv Bharat)

माता-पिता और कोच का जताया आभार : पीवी सिंधु ने भी अपने माता-पिता और कोच का आभार व्यक्त किया और कहा कि, "उनके समर्थन के बिना वह यहां तक नहीं पहुंच पातीं. बच्चों को उनके सपनों के मुताबिक प्रोत्साहित करना और उनका साथ देना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें."

"असली सफलता गिरकर उठने में": कार्यक्रम का मुख्य संदेश यह था कि सफलता पहली बार में हासिल नहीं होती. असली सफलता तो उस साहस में है, जो हमें गिरकर फिर से उठने और आगे बढ़ने का हौसला देता है. सिंधु ने छात्रों को यही सिखाया कि हर असफलता के बाद अगर आप फिर से प्रयास करते हैं, तो आप सच्चे विजेता हैं.

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