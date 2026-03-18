ETV Bharat / state

गुरुग्राम में पीवी सिंधु का छात्रों को खास संदेश, बोलीं- "बार-बार कोशिश करने से मिलती है सफलता"

गुरुग्राम में पीवी सिंधु ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु छात्रों से रूबरू हुईं. इस दौरान उन्होंने धैर्य, अनुशासन और सफलता की असली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की. सिंधु ने छात्रों से कहा कि, "असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानना, बल्कि निरंतर प्रयास करना ही असली सफलता है. जीवन में हर असफलता के बाद एक और मौका मिलता है. यह मौका किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता की कुंजी हो सकता है." लगातार प्रयासों और मेहनत का परिणाम सफलता : सिंधु ने अपने करियर के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि, "सफलता केवल किसी एक पल से तय नहीं होती. यह लगातार प्रयासों और मेहनत का परिणाम होती है. कई बार मैंने जितने मैच जीते हैं, उनसे ज्यादा हारे हैं, लेकिन हर बार मुझे एक नया मौका मिला. जरूरी है कि आप हर बार कोशिश करते रहें और खुद पर विश्वास रखें." उनका यह संदेश छात्रों को प्रेरित करने वाला था, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर प्रयासों और मेहनत से हासिल होती है. पीवी सिंधु का छात्रों को खास संदेश (Etv Bharat)