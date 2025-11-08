ETV Bharat / state

लखनऊ में ओलंपियन साक्षी मलिक बोलीं- फेडरेशन को सुधारने की जरूरत, प्रॉपर कोचिंग तक नहीं मिलती

लखनऊ : कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से विवाद के बाद सुर्खियों में आईं ओलंपियन साक्षी मलिक शनिवार को लखनऊ पहुंची. यहां जयपुरिया स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि फेडरेशन का काम बहुत खराब है और पहलवानों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है. प्रतियोगिताओं का आयोजन ठीक से नहीं किया जाता और बहुत कम समय रहते प्रतियोगिताओं की जानकारी पहलवानों को दी जाती है, जिससे तैयारी नहीं हो पाती है.

उन्होंने कहा, मुझे खुशी होती है जब स्कूल खेल को न केवल एक अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधि के रूप में, बल्कि एक जुनून के रूप में बढ़ावा देने की पहल करते हैं. यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खेल करियर की तैयारी स्कूलों में शुरू होती है. विद्यार्थियों से मैं कहना चाहती हूं कि अगर वे समर्पण के साथ अपने जुनून का पीछा करते हैं, तो वे अपने लक्ष्य हासिल करेंगे.

प्रॉपर कोचिंग का इंतजाम नहीं : साक्षी ने कहा, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को पूरी तरीके से सुधारने की जरूरत है. अभी स्कूल के फंक्शन में हूं तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी. हालांकि बता दूं कि फेडरेशन टूर्नामेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता. पूरे साल का कोई प्लान नहीं बनाया जाता. रेसलर को अचानक टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है, तब वह ट्रेनिंग करता है. पूरी प्रॉपर कोचिंग तक नहीं मिल पाती.