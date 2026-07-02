ETV Bharat / state

Exclusive Report: मरुधरा में 18 साल पुरानी जैतून फार्मिंग पर संकट, स्पेन के वैज्ञानिक देंगे 'संजीवनी'

197 क्विंटल ऑलिव ऑयल का उत्पादन: नरेश कुमार गोयल का कहना है कि राजस्थान में जैतून की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड (ROCL) की स्थापना बस्सी में की गई थी. प्रदेश में सात जगह पर करीब 180 हेक्टेयर में जैतून के पौधे लगाए गए. श्रीगंगानगर, झुंझूनू, डीडवाना-कुचामन, अलवर, जालोर और जयपुर जिलों में जैतून फॉर्म स्थापित किए गए. साथ ही चार जिलों में एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित कर जैतून के पौधे लगवाए गए हैं. अब तक करीब 197 क्विंटल अच्छी क्वालिटी के ऑलिव ऑयल का उत्पादन हुआ है. लूणकरणसर (बीकानेर) में अत्याधुनिक मशीन भी लगाई है.

प्रदेश के सात जैतून उद्यानों में सरकारी कंपनी राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की ओर से करीब 182 हेक्टेयर में लगाए गए जैतून के 1.12 लाख पौधे अब बड़े पेड़ बन गए हैं, लेकिन मौसम की मार के कारण बीते कुछ सालों में प्रदेश में जैतून की पैदावार बेहद कम है. जैतून फार्मिंग को नया जीवन देने के लिए स्पेन के विशेषज्ञों की मदद लेने की कवायद की जा रही है. कृषि विभाग के कमिश्नर नरेश कुमार गोयल ने स्पेन में भारत के राजदूत को पत्र लिखा है. राजस्थान में जैतून फार्मिंग साल 2008-09 में इजरायल से पौधे लाकर शुरू की गई थी.

जयपुर: राजस्थान में मरुस्थल को हरा-भरा करने और किसानों की किस्मत बदलने के लिए 18 साल पहले शुरू हुआ महत्वाकांक्षी जैतून प्रोजेक्ट आज खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है. इजरायल की तकनीक से सात सरकारी उद्यानों में रोपे गए पौधे अब पेड़ तो बन चुके हैं, लेकिन सिंचाई और मौसम की मार के कारण इनकी पत्तियां झड़ रही हैं और पैदावार लगभग शून्य हो चुकी है. करोड़ों रुपये के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को दम तोड़ता देख अब राजस्थान का कृषि विभाग इसे बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े जैतून उत्पादक देश 'स्पेन' से गुहार लगा रहा है.

तीन-चार साल से कम हो रही पैदावार: पिछले तीन-चार साल से जैतून की पैदावार बहुत कम हो रही है. इसकी वजह प्रमुख वजह मौसम में बदलाव को माना जा रहा है. अन्य कारणों से भी जैतून का उत्पादन प्रभावित हुआ है. फिलहाल, यह साफतौर पर पता नहीं चल पाया है कि जैतून का उत्पादन कम होने की आखिरकार मुख्य वजह क्या है. ऐसे में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला लिया गया है. स्पेन में बड़े पैमाने पर जैतून की खेती होती है, इसलिए स्पेन में भारत के राजदूत को भी पत्र लिखा गया है. वहां के कुछ विशेषज्ञ यहां आकर पता करें की आखिर समस्या क्या है.

राजस्थान में जैतून की खेती (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- SPECIAL: बंजर जमीन से उगला 'सोना' तो 'एग्रो टूरिज्म' ने दिलाई खास पहचान, जानिये सुरेंद्र की रोमांचक कहानी

फूल आकर झड़ रहे, फ्रूटिंग नहीं हो रही: नरेश कुमार गोयल का कहना है राजस्थान में अभी जो भी जैतून के पौधे लगे हैं. उन पर फल नहीं आ रहे हैं. फूल आकर झड़ जाते हैं, जिससे नुकसान हो रहा है. उनका कहना है कि जैतून से और क्या-क्या उत्पाद बन सकते हैं. उनके बारे में भी ध्यान केंद्रित किया गया है. जैतून की चाय बहुत प्रसिद्ध हो रही है. साबुन जैसे सौंदर्य प्रसाधन और चॉकलेट भी बनाई जा रही है. ऑलिव हनी भी तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जैतून की पत्तियां भी बहुत महंगी बिकती हैं, इसलिए किसानों को इनकी पत्तियों की बिक्री को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है.

जैतून की खेती में चुनौतियां (ETV Bharat GFX)

अन्य राज्यों के साथ नेपाल भी जाएगी पौध: कृषि विभाग के कमिश्नर ने बताया क जैतून की खेती कर रहे किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर सरकार चिंतित है. सरकार का मकसद है कि किसानों को पूरी आय मिले. उनका कहना है कि मानसून को देखते हुए विभाग की ओर से बड़ी संख्या में जैतून की नई पौध तैयार की जा रही है, जिनकी अन्य राज्यों में भी डिमांड आई है. जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों से भी जैतून के पौधों की मांग आई है. प्रदेश में जैतून के करीब तीन लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं. इनमें से नेपाल भी पौधे भेजे जाएंगे.

जैतून फार्म में लगे पेड़ों में पत्तियां जलने की समस्या (ETV Bharat Jaipur)

बदलते मौसम और गिरते भूजल स्तर के बीच 1.12 लाख पेड़ों को बचाना कृषि विभाग के लिए एक बड़ी परीक्षा है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल द्वारा स्पेन में भारतीय राजदूत को लिखा गया पत्र इस दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, अगर स्पेनिश तकनीक इन पेड़ों में दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाने में कामयाब रही, तो यह न सिर्फ राजस्थान की जैतून फार्मिंग को एक नया जीवन देगी, बल्कि देश के ड्राई-लैंड फार्मिंग के इतिहास में एक नया अध्याय भी लिखेगी.

इसे भी पढ़ें- नौकरी त्यागी, खेती अपनाई: भरतपुर के कमल मीणा ने सरकारी पद छोड़ पेश की 'नेचुरल फार्मिंग' की मिसाल

इसे भी पढ़ें- अलवर के ज्वेलर नितिन खेतों में उगा रहे 'शुद्ध सोना', जैविक खेती से हो रहा लाखों का मुनाफा

इसे भी पढ़ें- मारवाड़ की रेतीली धरा पर 'लाल सोना', अब काजरी के सहयोग से किसान उगा रहे ड्रैगन फ्रूट