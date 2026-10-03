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स्मार्ट सिटी के तालाब में गिरने से 67 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा

कॉन्सेप्ट इमेज ( ईटीवी भारत )