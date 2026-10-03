स्मार्ट सिटी के तालाब में गिरने से 67 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा
रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित स्मार्ट सिटी के तालाब में गिरने से 67 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 3, 2026 at 1:15 PM IST
रांची: धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित स्मार्ट सिटी में शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग की तालाब में गिरने से मौत हो गई. मृतक की पहचान आनंद दिवाकर के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद धुर्वा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया.
क्या है पूरा मामला
बताया गया कि आनंद दिवाकर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए स्मार्ट सिटी पहुंचे थे. वह हटिया स्थित सिल्वर कुंज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E-01, रोड नंबर-06 के रहने वाले थे. इसी दौरान वह स्मार्ट सिटी स्थित तालाब के पास गए. आशंका है कि तालाब के किनारे अचानक पैर फिसलने से वह गिर गए. हादसे में उनका चेहरा पानी में डूब गया, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा तालाब के बाहरी हिस्से में ही था. इसी स्थिति में उनकी मौत हो गई.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
धुर्वा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के दौरान किसी काम से तालाब की ओर गए होंगे. इसी दौरान पैर फिसलने से वह तालाब के किनारे गिर गए और उनका चेहरा पानी में डूब गया. गिरने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया या पानी में डूबने से मौत हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
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