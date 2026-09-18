चाईबासा में डायन-बिसाही के शक में 58 वर्षीय महिला की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
चाईबासा में डायन-बिसाही के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई. पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : September 18, 2026 at 2:19 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अंधविश्वास से जुड़ी एक हत्या का मामला सामने आया है. पंडावीर पंचायत के सादाबुरु पासुबेड़ा गांव में 58 वर्षीय महिला की कथित तौर पर डायन-बिसाही के शक में पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई.
घर से बाहर बुलाकर जंगल ले जाने का आरोप
जानकारी के अनुसार, देर शाम करीब चार से पांच लोग महिला के घर पहुंचे. आरोप है कि वे महिला को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाकर पास के जंगल की ओर ले गए. वहां महिला पर डायन होने का शक जताते हुए उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद भारी पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपियों ने महिला को जंगल में ही छोड़ दिया. मामले की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी.
जंगल से बरामद हुआ महिला का शव
सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जंगल से महिला का शव बरामद कर उसे कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता के बावजूद हत्या
डायन-बिसाही के नाम पर होने वाली हिंसा पश्चिमी सिंहभूम समेत झारखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक चिंता का विषय रही है. जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद अंधविश्वास के कारण हिंसा की घटनाएं सामने आना गंभीर सवाल खड़े करता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार, मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है.
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