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चाईबासा में डायन-बिसाही के शक में 58 वर्षीय महिला की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अंधविश्वास से जुड़ी एक हत्या का मामला सामने आया है. पंडावीर पंचायत के सादाबुरु पासुबेड़ा गांव में 58 वर्षीय महिला की कथित तौर पर डायन-बिसाही के शक में पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई.

घर से बाहर बुलाकर जंगल ले जाने का आरोप

जानकारी के अनुसार, देर शाम करीब चार से पांच लोग महिला के घर पहुंचे. आरोप है कि वे महिला को किसी बहाने से घर से बाहर बुलाकर पास के जंगल की ओर ले गए. वहां महिला पर डायन होने का शक जताते हुए उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद भारी पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपियों ने महिला को जंगल में ही छोड़ दिया. मामले की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी.

जंगल से बरामद हुआ महिला का शव

सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने जंगल से महिला का शव बरामद कर उसे कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता के बावजूद हत्या