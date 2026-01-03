ETV Bharat / state

लूट के बाद मुंह में पन्नी बांधकर बुजुर्ग महिला की हत्या, घर में थी अकेली

बदायूं जिले की सनसनीखेज घटना, वारदात के खुलासे के लिए एसएसपी ने गठित की चार टीमें

मुन्नी देवी की हत्या. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
बदायूं: जिले में हत्या और लूट की सनसनी वारदात सामने आई है. दातागंज कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पापड़ में शुक्रवार की रात वृद्ध महिला की हत्या कर लूटपाट की गई. वारदात के समय महिला घर में अकेली थी. शनिवार की सुबह जब पति घर पहुंचे पत्नी का शव देखकर चौंक गए. जानकारी मिलते ही आसपास के लोग एकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना के खुलासे के लिए चार टीमें गठित कर दी है. अभी परिजनों की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है.

एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह के अनुसार, मामला दातागंज के पापड़ गांव निवासी राम अवतार गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी (65) मुंह पर पन्नी बांध कर हत्या की गई है. एसएसपी ने बताया कि मुन्नी देवी के पति तिलहर गए हुए थे. शुक्रवार की रात में मुन्नी देवी के बेटी के यहां जन्मदिन का उत्सव था. देर रात नाती मुन्नी देवी को घर छोड़ कर गया था. जब परिवार के लोग शनिवार की सुबह घर पहुंचे तो मुन्नी देवी की की डेड बॉडी पड़ी थी. महिला का मुंह पन्नी से बांधा गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. घर में कुछ सामान भी तितर-बितर मिला है. राम अवतार द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी. वारदात के खुलासे के लिए चार टीमें गठित कर दी गई हैं. अभी तक लूट के लिए हत्या की आशंका है.

