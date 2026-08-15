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बेटा रहता है विदेश, घर पर मां की अपराधियों ने कर दी हत्या, हाथ-पैर तोड़कर मार डाला!

नवादा : बिहार के नवादा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारदीडीह गांव में शनिवार को एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध अवस्था में उसके घर से बरामद किया गया. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान कुमारिया देवी (उम्र- 60 वर्ष, पति- स्व. मुनि मिस्त्री) के रूप में हुई है.

घर में वृद्ध महिला की हत्या : परिजनों ने घर में लूटपाट के बाद महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. कुमारिया देवी के दो बेटे हैं, जिनमें से एक विदेश में रहता है. वहीं उनकी बहू करीब 10 दिन पहले दिल्ली गई हुई थी. इसी दौरान महिला घर में अकेली थी. शनिवार सुबह आसपास के लोगों ने घर में महिला का शव देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों और स्थानीय पुलिस को दी गई.

लूटपाट के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम! : परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली महिला को देखकर प्रवेश किया और घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. आरोप है कि बदमाशों ने महिला के हाथ-पैर तोड़कर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, घटना की वास्तविक वजह और हत्या के तरीके का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस : सूचना मिलने के बाद नारदीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है. FSL और टेक्निकल टीम मामले की जांच कर रही है.

''घटना की जांच के लिए FSL टीम और टेक्निकल सेल को मौके पर बुलाया गया है. टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच कर रही है. जल्द ही घटना का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. हत्या के पीछे की वजह तथा घर से चोरी गए सामान की भी जानकारी जुटाई जा रही है.''- राजेश कुमार, नारदीगंज थानाध्यक्ष