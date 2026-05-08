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उन्नाव : सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आवारा पशुओं की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की है.

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उन्नाव : आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:24 PM IST

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उन्नाव : जिले के माखी थाना क्षेत्र में सांड के हमले से एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद से गांव में शोक और भय का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आवारा पशुओं की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की है.

उन्नाव : आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत (Video Credit; ETV Bharat)

परिजनों के अनुसार, लग्लेशरपुर गांव निवासी राम कुमारी पत्नी रजऊ शुक्रवार को सुबह अपने घर में अकेली थीं. इसी दौरान एक सांड अचानक उनके घर में घुस आया. ग्रामीणों के मुताबिक सांड ने घर के अंदर पहुंचते ही वृद्ध महिला पर हमला कर दिया. बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना के समय परिवार का कोई अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं था. मृतका की इकलौती बेटी गयावती गांव के कोटेदार के यहां राशन लेने गई हुई थी. जब वह लौटी तो मां को घर के अंदर पड़ा देखा. उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक राम कुमारी की मौत हो चुकी थी.

ग्रामीणों में भय का वातावरण

घटना की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. गांव और आसपास के इलाकों में घूम रहे सांड और छुट्टा मवेशी आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं. इसके चलते ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है. इसको लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. यही वजह है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं और ग्रामीणों की जान जोखिम में पड़ रही है.

'आवारा पशुओं को तत्काल पकड़ा जाए'

मृतका के दामाद राधे श्याम ने प्रशासन से मांग की कि गांव में घूम रहे आवारा पशुओं को तत्काल पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ सोनम सिंह ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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