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उन्नाव : सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

उन्नाव : आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : जिले के माखी थाना क्षेत्र में सांड के हमले से एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद से गांव में शोक और भय का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आवारा पशुओं की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की है. उन्नाव : आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत (Video Credit; ETV Bharat) परिजनों के अनुसार, लग्लेशरपुर गांव निवासी राम कुमारी पत्नी रजऊ शुक्रवार को सुबह अपने घर में अकेली थीं. इसी दौरान एक सांड अचानक उनके घर में घुस आया. ग्रामीणों के मुताबिक सांड ने घर के अंदर पहुंचते ही वृद्ध महिला पर हमला कर दिया. बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के समय परिवार का कोई अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं था. मृतका की इकलौती बेटी गयावती गांव के कोटेदार के यहां राशन लेने गई हुई थी. जब वह लौटी तो मां को घर के अंदर पड़ा देखा. उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक राम कुमारी की मौत हो चुकी थी.