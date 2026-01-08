ETV Bharat / state

हरियाणा में शीतलहर का कहर, 12 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट जारी, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी

हरियाणा में शीतलहर के कारण और ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 12 जिलों में कोल्ड-डे की चेतावनी जारी की है.

हरियाणा में शीतलहर का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 8, 2026 at 9:16 AM IST

Updated : January 8, 2026 at 10:33 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. उत्तर-पश्चिम से चल रही सर्द हवाओं ने प्रदेश को कंपकंपा दिया है. दिन के समय भी रात जैसी ठंड महसूस हो रही है. राजस्थान से सटे जिलों और मध्य हरियाणा में कोल्ड वेव का असर ज्यादा दिख रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ (IMD) के अनुसार अगले दो दिन तक लोगों को इस सर्दी से राहत मिलने की संभावना कम है.

तेज ठंडी हवाओं का असर: प्रदेश में करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं. इसका असर यह है कि कई जिलों में दिन का तापमान असामान्य रूप से नीचे चला गया है. नारनौल, सिरसा और रोहतक में हालात इतने गंभीर रहे कि मौसम विभाग ने इन्हें “सीवियर कोल्ड डे” जैसी स्थिति में रखा है.

12 जिलों में कोल्ड-डे अलर्ट: IMD ने गुरुवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल में कोल्ड-डे की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.

6 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट: इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और अंबाला में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि बीते तीन दिनों से लगातार चल रही ठंडी हवाओं के कारण कोहरे की तीव्रता कुछ कम हुई है, लेकिन सुबह के समय दृश्यता कम रहने से यातायात पर असर पड़ा.

नारनौल सबसे ठंडा: मौसम विभाग के अनुसार नारनौल प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सिरसा में अधिकतम तापमान केवल 10.2 डिग्री रहा. अंबाला में तापमान में सबसे ज्यादा 6.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी:ठंड और कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ नजर आ रहा है. अकेले अंबाला में 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. मुंबई-अमृतसर, मालवा एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस सहित दो वंदे भारत ट्रेनें भी लेट हुई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार की एडवाइजरी: हरियाणा सरकार ने ठंड से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है.

आम लोगों को चिकित्सकों की सलाह: बढ़ती ठंड में डॉक्टरों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने और जरूरी दवाइयां साथ रखने की सलाह दी है. विटामिन-सी युक्त फल-सब्जियां खाने और गर्म पेय पदार्थ लेने की सलाह दी गई है. बुजुर्गों, बच्चों और अकेले रहने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

