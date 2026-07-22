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छत्तीसगढ़ में फ्रेंडशिप की पीढ़ियों पुरानी परंपरा, भगवान को साक्षी मानकर बनते हैं 'मीत'

मीत का रिश्ता केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जीवनभर निभाया जाने वाला सामाजिक और भावनात्मक बंधन माना जाता है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

TRADITION OF FRIENDSHIP IN BASTAR
बस्तर में दोस्ती निभाने की रस्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 2:54 PM IST

6 Min Read
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बस्तर: जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में हाथों में नारियल, फूल माला और पूजा की सामग्री लेकर खड़े केदार पांडेय बेहद खुश हैं. वह विजय कुमार पांडेय के साथ बस्तर की सदियों पुरानी परंपरा निभाने के लिए मंदिर पहुंचे हैं. इस परंपरा का नाम है मीत बदना यानी मित्रता के बंधन में बंधना.

मीत बदना का महत्व

यह ऐसा रिश्ता है, जो खून से नहीं, बल्कि विश्वास, अपनत्व और वचन से बनता है. गोंचा महापर्व के दौरान भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने दो व्यक्ति पूरे विधि-विधान से एक-दूसरे के मीत बनते हैं. दोनों एक-दूसरे को प्रसाद, नारियल, वस्त्र या अन्य शुभ सामग्री देकर आजीवन साथ निभाने का संकल्प लेते हैं. इस रस्म के बाद दोनों परिवारों के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है, जिसे बस्तर में सगे भाई से भी कम नहीं माना जाता.

बस्तर में दोस्ती निभाने की बरसों पुरानी रस्म, मीतबदना (ETV Bharat Chhattisgarh)

भगवान जगन्नाथ को साक्षी मानकर बनाया मीत

मीत बंधे व्यक्ति केदार पांडेय ने बताया कि नए मीत बने विजय पांडेय से उनका काफी पुराना संबंध है. आज जिंदगी भर साथ निभाने का निर्णय लेकर भगवान जगन्नाथ को साक्षी मानकर मीत बने हैं. जीवन पर्यंत तक साथ जीने मरने का वादा किया है. जो संबंध बना है, वह किसी भी हाल में चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों न आ जाए, उसे तोड़ा नहीं जाएगा. व्यक्ति को मीत और उनकी धर्मपत्नी को मीतनी कहकर संबोधित किया जाता है.

हमारे पुराने संबंध थे. जगन्नाथ भगवान को साक्षी मानकर वचन लिया है कि हमारे जीवन पर्यंत तक साथ निभाने का वादा किया है. कभी संबंध नहीं तोड़ेंगे. नाम नहीं लेते हैं, मीत बुलाएंगे-केदार पांडेय, मीत

बचपन के दोस्तों ने मीत बनकर किया रिश्ता मजबूत

मीत बने विजय कुमार पांडेय का कहना है कि उनके मीत बिंता के निवासी हैं और वे खुद छोटे आमाबाल के निवासी हैं. अचानक निर्णय लिए कि जगन्नाथ भगवान के सामने एक दूसरे के सच्चे और अच्छे मित्र बनें,इसीलिए उन्होंने मीत बांधा है. दोनों में बचपन से आत्मीयता थी. जिसे आज मीत बांधकर और मजबूत किया गया है. इससे पूर्व उनके और हमारे परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी और अब हम एक दूसरे से मीत बांधे हैं.

TRADITION OF FRIENDSHIP IN BASTAR
मीत का रिश्ता जीवनभर निभाया जाने वाला सामाजिक और भावनात्मक बंधन (ETV Bharat Chhattisgarh)

हम दोनों में बचपन से आत्मीयता रही है. आज मीत बनकर संबंध को और प्रगाढ़ किया है. हम बहुत खुश हैं. मेरे परदादा भी उनके गांव के निवासी हैं. वह भी मीत रहे हैं. हम दोनों के दादा भी मीत रहे हैं. पिताजी भी मीत रहे हैं और अब हम दोनों ने एक दूसरे को मीत बांधा है- विजय पांडेय, मीत

ऐसे निभाई जाती है मीतबदना की रस्म

मीत की प्रकिया सम्पन्न कराने वाले पंडित जी ने बताया कि मीत बनने के लिए दोनों पक्ष राजी होते हैं. दोस्ती नि:स्वार्थ रूप से निभाने के लिए भगवान को साक्षी मानते हैं. उन्हें 7 बार फल आदान प्रदान किया जाता है. फिर महाप्रसाद खिलाया जाता है. फिर गंगाजल दिलाया जाता है. फूल माला से सम्मान किया जाता है. कपड़ा भेंट किया जाता है. दोनों आपस में गले मिलते हैं.

TRADITION OF FRIENDSHIP IN BASTAR
मंदिर में पूरी परंपरा के साथ निभाया जाता है मीतबदना (ETV Bharat Chhattisgarh)

मित्रों के द्वारा भगवान के लिए लाए गए फल से भोग लगाया जाता है. दर्शन करने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाया जाता है. इसके बाद मीत बांधने की प्रकिया सम्पन्न होती है.फिर मंदिर में मौजूद सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाया जाता है- योगेश पांडेय, पंडित, जगन्नाथ मंदिर

बस्तर की सदियों पुरानी परंपरा

बस्तर के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश प्रसाद का कहना है कि बस्तर की यह परंपरा सदियों पुरानी है. यहां मीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि दो गांवों के बीच भी बनाए जाते हैं. कई जगहों पर यह रिश्ता पीढ़ियों तक निभाया जाता है. यदि किसी परिवार के दादा ने वर्षों पहले किसी को मीत बनाया था, तो आज उनके बेटे और पोते भी उसी परिवार के साथ मीत का रिश्ता निभाते हैं. यही कारण है कि बस्तर में यह परंपरा सामाजिक एकता और आपसी विश्वास की मजबूत नींव मानी जाती है.

मीतबदना की रस्म के बाद नहीं लेते एक दूसरे का नाम, मीत कहकर करते संबोधित

अविनाश प्रसाद ने बताया कि सबसे खास बात यह है कि भले दोनों का रिश्ता खून का न हो, लेकिन कार्य उसके समतुल्य या अधिक भी होता है. मीत एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं. कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम में भेंट होने पर एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते हैं. साथ ही भेंट स्वरूप कुछ सामग्रियों का आदान प्रदान भी किया जाता है. वहीं भोजली, धान की बालियों को कानों में खोंचा जाता है.

यह एक भावनात्मक रिश्ता होता है. व्यक्ति-व्यक्ति और गांव के बीच भी मीत बांधा जाता है. यह पीढ़ियों तक चलती है. जब इनकी मुलाकात होती है, तो वे एक दूसरे को उपहार देते हैं. समय के साथ यह रिश्ता और गहरा होता जाता है. ब्लड रिलेशन न होने के बाद भी लोग एक दूसरे की हर सुखदुख में मदद करते हैं-अविनाश प्रसाद,बस्तर के जानकार

हर सुख दुख में साथ निभाने का लेते हैं वादा

अविनास प्रसाद ने बताया कि यह रिश्ता काफी पवित्र और शुभ होता है, इसीलिए इसे अपने आराध्य देवी देवताओं के समक्ष लोग निभाते हैं. मीत बनने के बाद दोनों व्यक्ति हर सुख-दुख, संकट, शादी-ब्याह, पारिवारिक आयोजन और सामाजिक जिम्मेदारियों में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. जरूरत पड़ने पर वे परिवार के सदस्य की तरह हर जिम्मेदारी निभाते हैं.

TRADITION OF FRIENDSHIP IN BASTAR
बस्तर की सदियों पुरानी परंपरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मूल रूप से बस्तर का जो आदिम समाज है, जिसमें मूरिया, मारिया,गदबा, भतरा जितनी भी जनजातियां है, सभी में यह परंपरा है. एक बार मीत बनने के बाद, दोनों एक दूसरे को नाम लेकर नहीं पुकारते बल्कि मीत कहते हैं. मीत बदने की परंपरा एक शुभ कार्य है. यही वजह है कि किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में जाकर मीत बदना की प्रक्रिया पूरी की जाती है-अविनाश प्रसाद, बस्तर के जानकार

तेजी से बदलते दौर में जहां रिश्तों की अहमियत कम होती दिखाई दे रही है, वहीं बस्तर की यह परंपरा आज भी लोगों को प्रेम, विश्वास और सामाजिक भाईचारे का संदेश दे रही है. गोंचा महापर्व केवल धार्मिक आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली जीवंत संस्कृति का उत्सव भी है.

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