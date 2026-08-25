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सीएम रेखा गुप्ता का दावा- पुराने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को किया जा रहा अपग्रेड, कई योजनाएं मंजूर

रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि दिल्ली अब सही हाथों में है. दिल्ली सरकार एक शानदार मैपिंग करते हुए हम पुरानी समस्याओं को दूर कर रहे हैं. दिल्ली 50 साल पुरानी सीवर लाइन से जूझ रही थी. 50 साल में जो काम नहीं हुए वो अब हो रहे हैं. हमें वित्त मंत्रालय के माध्यम से एडीबी के जरिए 2500 करोड़ का लोन मिला है. मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि डीएमए मीटरिंग का काम किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. इस दौरान रेखा गुप्ता ने बताया कि पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) के उन्नयन के लिए 1,090 करोड़ रुपये की लागत से ठेका दिया गया है और काम शुरू हो चुका है. इसके अलावा 647 अनधिकृत कॉलोनियों में घरों में सीवर कनेक्शन देने का काम वर्तमान में चल रहा है, जिसमें 5,44,680 परिवार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार यमुना सफाई के लिए लगातार काम कर रही है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि साउथ वेस्ट जोन है, उसमें 7096 करोड़ के वाटर नेटवर्किंग किए जाएंगे. पाइपलाइन के रास्ते में पानी का कितना लॉस हुआ ये भी पता लगाया जाएगा. इसके लिए भी मैं दिल्ली जल बोर्ड को बधाई देती हूं. कैसे हमारे 18000 कर्मचारियों को कैश लेस पर लाया गया है. हमारी जितनी भी जल विभाग की जमीन है उसका अनालिसिस किया जाएगा. जैसे आप काम कर रहे हैं, उसमें आपने उनको फिर से एक्सटेंशन दी है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि 31 मार्च 2027 तक पानी के बकाया बिलों पर एलपीएससी की छूट बढ़ा दी है. पानी को दो बार यूज़ करना है. 750 एमजीडी में से 350 एमजीडी को ई फ्लो में छोड़ना है. अभी हम 120 एमजीडी ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. दिल्ली में जो भी कंस्ट्रक्शन करेगा, वो जीरो जीरो वाटर मिलेगा. ये मेंडेटरी होगा. कार वाशिंग में हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है.

वहीं, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि कल दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई. पहले इस विभाग को इस नाम से जाना जाता था कि इसमें काम नहीं होता था. ऐसे विभाग में डेढ़ साल के अंदर आज हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं पास हो रही है. जहां बिल नहीं मिलते थे, वहां हम एलपीएससी योजना लेकर आए. एडीबी जैसी संस्थाएं जिन्होंने दिल्ली को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, लेकिन आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. हजारों घर ऐसे थे जहां सीवर नहीं था हमने वो भी किया है.

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