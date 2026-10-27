दिल्ली: मरम्मत के बाद आज से खुलेगा पुराना आरटीआर फ्लाईओवर, केवल हल्के वाहनों को अनुमति
दक्षिण दिल्ली को आईजीआई हवाई अड्डे के पास पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर को हल्के वाहनों के लिए फिर से चालू कर दिया जाएगा.
Published : October 27, 2026 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से जोड़ने वाले प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों में से एक, पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर को आज से हल्के वाहनों के लिए फिर से चालू कर दिया जाएगा. फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त हिस्से की आवश्यक मरम्मत पूरी होने के बाद यह निर्णय लिया गया है. सोमवार को दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य स्थल का दौरा किया और पूरा हुए मरम्मत कार्य का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उन्होंने घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तेजी से काम पूरा किया गया है और महज एक सप्ताह के भीतर आवागमन बहाल किया जा रहा है.
दरारें दिखने के बाद 20 अक्टूबर को बंद हुआ था मार्ग
वर्ष 2009 में निर्मित यह पुराना आरटीआर फ्लाईओवर पिछले 17 वर्षों से वसंत विहार और आसपास के इलाकों से एयरपोर्ट की दिशा में जाने वाले यातायात की अहम कड़ी रहा है. हालांकि, 20 अक्टूबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क की सतह पर दो स्थानों पर दरारें देखीं. इसके बाद हुए तकनीकी निरीक्षण में कंक्रीट के क्षरण, सड़क पर स्पष्ट दरारें और लोहे की सरिया खुली होने की बात सामने आई. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र तुरंत प्रभाव से वसंत विहार से आईजीआई हवाई अड्डे की ओर जाने वाले कैरिजवे पर यातायात रोक दिया गया था.
हवाई यात्रियों और स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
फ्लाईओवर बंद होने के कारण सारा यातायात पास की सर्विस रोड पर मोड़ दिया गया था. इससे व्यस्त समय (पीक आवर्स) के दौरान प्रवेश मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही थीं और भारी जाम की स्थिति बन रही थी. फ्लाईओवर के पुनः खुलने से हवाई यात्रियों, दैनिक यात्रियों, टैक्सी चालकों और वसंत विहार व आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को तुरंत बड़ी राहत मिलेगी.
केवल हल्के वाहनों को आवाजाही की अनुमति, जारी रहेगा ऑडिट
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में केवल हल्के वाहनों को ही इस पर चलने की अनुमति होगी. भारी वाहनों के प्रवेश और आगे के उपयोग का निर्णय जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा. 17 वर्ष पुरानी इस संरचना की समग्र मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा के आकलन के लिए एक व्यापक ऑडिट कराया जा रहा है. सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए यात्रियों से अपील की है कि वे जारी ट्रैफिक एडवाइज़री का पालन करें, वाहनों पर लागू प्रतिबंधों का ध्यान रखें और तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का सहयोग करें.
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