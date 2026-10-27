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दिल्ली: मरम्मत के बाद आज से खुलेगा पुराना आरटीआर फ्लाईओवर, केवल हल्के वाहनों को अनुमति

मरम्मत कार्य का जायजा लेते प्रवेश वर्मा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे से जोड़ने वाले प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों में से एक, पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर को आज से हल्के वाहनों के लिए फिर से चालू कर दिया जाएगा. फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त हिस्से की आवश्यक मरम्मत पूरी होने के बाद यह निर्णय लिया गया है. सोमवार को दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य स्थल का दौरा किया और पूरा हुए मरम्मत कार्य का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उन्होंने घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तेजी से काम पूरा किया गया है और महज एक सप्ताह के भीतर आवागमन बहाल किया जा रहा है.

दरारें दिखने के बाद 20 अक्टूबर को बंद हुआ था मार्ग