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भिवानी के दांग कलां में दिनदहाड़े फायरिंग, पुरानी दुश्मनी में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप: घायल बिंट्टू ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "गांव के ही संजय ने उस पर पीछे से गोली चलाई. करीब एक साल पहले हमारी कहासुनी हुई थी. उसी रंजिश को लेकर संजय ने मेरे ऊपर पीछे से गोली चला दी. इसके बाद मुझे अस्पताल लाया गया. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत मुझे अस्पताल पहुंचाया गया."

भिवानी: जिले के गांव दांग कलां में एक साल पुरानी रंजिश ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया. गांव के एक युवक पर पीछे से गोली चलाकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है. घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं मामले: ग्रामीणों का कहना है कि घायल बिंट्टू हिसार स्थित लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में कार्यरत है. वहीं, आरोपी संजय के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ पीड़ित के बयान दर्ज किए. जांच अधिकारी एएसआई राकेश कुमार ने कहा कि, "मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कानूनी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी."

गांव में दहशत का माहौल: वहीं, दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद गांव दांग कलां में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में घटना को लेकर चिंता बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं. मामले की जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी.

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