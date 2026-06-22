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करनाल के नीलोखेड़ी में गोलियां चलीं, पुरानी रंजिश में की फायरिंग, मां-बेटा सहित तीन घायल, एक की हालत गंभीर

करनाल: करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र में देर शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर कथित तौर पर फायरिंग कर दी गई. छर्रे वाली पिस्टल से किए गए हमले में मां, बेटा और भतीजा घायल हो गए, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घर के बाहर बरसाईं गोलियां : दरअसल, ये घटना नीलोखेड़ी के पोल्ट्री एरिया की है, जहां कुछ युवक हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर के बाहर पहुंचे. आरोप है कि हमलावरों ने आते ही दो से तीन राउंड फायरिंग कर दी. इस हमले में सीमा, उनका बेटा आकाश और भतीजा सचिन घायल हो गए. फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायल परिजनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल घायलों को इलाज जारी है.

डेढ़ साल पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह :परिजनों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच करीब डेढ़ साल से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि यह विवाद एक लड़की से जुड़े मामले को लेकर शुरू हुआ था, जिसके चलते पहले भी कई बार तनाव और कहासुनी हो चुकी थी. परिवार का कहना है कि अगर कोई विवाद था तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस तरह हिंसक हमला करना पूरी तरह गलत है.

करनाल में पुरानी रंजिश में की फायरिंग (ETV Bharat)

पहले बहस, फिर हाथापाई और उसके बाद फायरिंग :प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी युवक पहले भी कई बार मोहल्ले में आता-जाता था, जिसको लेकर परिवार ने आपत्ति जताई थी. घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई. विवाद बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष पुलिस चौकी भी गए थे, लेकिन लौटने के बाद विवाद फिर भड़क गया और देखते ही देखते फायरिंग की घटना हो गई.