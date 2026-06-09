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बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर चला बुलडोजर; नो मेंस लैंड पर बना धार्मिक स्थल ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात

बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर चला बुलडोजर ( Photo credit: ETV Bharat )