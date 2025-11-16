ETV Bharat / state

भगवान या पूर्वजों की तस्वीरें हो पुरानी तो कैसे करें 'पवित्र निस्तारण'? जानें धार्मिक, शास्त्रोक्त और व्यवहारिक विधि

घरों में पूजा स्थल या दीवारों पर लगाई गई भगवान की तस्वीरें कागज, लकड़ी या कांच के फ्रेम में होती हैं और लंबे समय तक रखे रहने पर उनमें दीमक या घुन लगना स्वाभाविक है. ऐसे में लोग अक्सर पुरानी तस्वीरों को मंदिरों, पीपल के पेड़ या सरोवर के आस-पास छोड़कर चले जाते हैं, जो परंपरा तो बन चुकी है पर धार्मिक रूप से गलत माना गया है. पंडित गौड़ ने बताया कि मंदिर या पेड़ों के नीचे तस्वीरें छोड़ना न तो शास्त्र सम्मत है, न ही पर्यावरण की दृष्टि से सही.

जयपुर: घर में भगवान और पूर्वजों की तस्वीर होना सनातनी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन जब ये तस्वीरें समय के साथ खराब हो जाती हैं तो उनका सही निस्तारण कैसे किया जाए? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है. इसी विषय पर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने धार्मिक, शास्त्रोक्त और पर्यावरणीय आधारों पर विधि बताई है.

जल और अग्नि में करें निस्तारण : उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा में पंच तत्वों में से 'जल' और ‘अग्नि’ को विशेष रूप से शुद्ध माना गया है. इसी आधार पर तस्वीरों का निस्तारण भी दो प्रकार से किया जा सकता है. गलने वाली सामग्री या कागज की तस्वीरें जल में प्रवाहित करें. पहले इन तस्वीरों को कांच या फ्रेम से अलग कर दें. उसके बाद स्वच्छ जल में प्रवाहित करें, जबकि न गलने वाली सामग्री लकड़ी या कपड़े पर बनी तस्वीरों को अग्नि में विसर्जन कर राख जल में प्रवाहित करें या फिर इस राख को पीपल के पेड़ की मिट्टी में दफन करें. उन्होंने तर्क दिया कि मानव शरीर भी अग्नि में शुद्ध होकर भस्म बनता है, इसलिए धार्मिक वस्तुओं का अग्नि में विसर्जन पूरी तरह शास्त्रोक्त है.

पेड़ पर विसर्जित की गई तस्वीरें (ETV Bharat Jaipur)

पूर्वजों की तस्वीरों का भी करें सम्मानजनक निस्तारण : गौड़ ने बताया कि घरों में लगी पूर्वजों की तस्वीरें भी भगवान की तस्वीरों जितनी ही पूज्य होती हैं. कुछ लोग पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें गया जी में छोड़ आते हैं, पर वहां छोड़ना निस्तारण नहीं है. उनका भी वही तरीका अपनाएं, या तो जल में प्रवाहित करें या अग्नि में विसर्जित कर राख को पवित्र जल में प्रवाहित करें. प्लास्टिक कोटिंग, फाइबर या अन्य कृत्रिम सामग्री वाली तस्वीरें निस्तारित करने के लिए सुरक्षित स्थान पर अग्नि में विसर्जन किया जाए. इस राख को पानी में प्रवाहित न करें.

पोस्टरों पर लगा भगवान का चित्र (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें:अपने पर्स में रखें इस पेड़ की छोटी सी पत्ती, मिलेगा इतना पैसा, गिनते-गिनते थक जाएंगे!

धार्मिक पोस्टरों में भगवान की तस्वीर लगाने से बचें : धार्मिक आयोजनों भजन संध्या, सुंदरकांड, अन्नकूट, पौष बड़ा प्रसादी आदि में छपने वाले पोस्टरों और निमंत्रणों में भगवान की तस्वीरें लगाना आम है. पर ये एक गंभीर विषय भी है. गौड़ ने कहा कि ये पुण्य नहीं, बल्कि कई बार अज्ञानतावश हुआ पाप भी बन जाता है, क्योंकि आयोजन के बाद पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, कचरे में जाते हैं, पैरों तले आते हैं. ये अनजाने में हुआ पाप है. जब पवित्र कार्य कर रहे हैं तो उससे जुड़ी सामग्री भी पवित्र रहनी चाहिए. उन्होंने आग्रह किया कि या तो पोस्टरों पर भगवान की तस्वीरें न लगाएं, लगानी ही हों तो ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करें जो जल या अग्नि में आसानी से निस्तारित हो सके. पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले रंग, लैमिनेशन या प्लास्टिक से बचें.

श्रद्धा के साथ समझ भी जरूरी : पंडित गौड़ के अनुसार धार्मिक परंपराएं आस्था का विषय जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय संतुलन भी जुड़ा है. ऐसे में कई बार पुण्य करते-करते हम अनजाने में पाप कर बैठते हैं. भगवान, पूर्वज और धर्म से जुड़े प्रत्येक चित्र या सामग्री का निस्तारण पूरी श्रद्धा, शास्त्र और पर्यावरण के अनुसार ही करें.