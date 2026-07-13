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क्यों आग के साये में लाखों आबादी; पुराने बाजार-घनी आबादी और लापरवाह सिस्टम से बढ़ा खतरा

शासन ने वर्ष 2016 से 2026 तक इस क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों का पूरा ब्यौरा भी तलब किया है.

क्यों आग के साये में लाखों की आबादी.
क्यों आग के साये में लाखों की आबादी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 1:14 PM IST

12 Min Read
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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 15 नौजवान छात्र-छात्राओं और प्रोफेशनल्स की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर दिया. लापरवाह अफसरों पर गाज गिरी, अभियान चले, बयानबाजियां हुईं और फिर धीरे-धीरे सब शांत हो चला. तमाम कवायदों के बाद भी शहर में लाखों की आबादी आज भी आग से साये में खौफ की जिंदगी जी रही है. इसके पीछे क्या कारण हैं? कौन जिम्मेदार हैं और क्या कदम उठाने की सख्त जरूरत है? इन मुद्दों पर ETV भारत ने एक्सपर्ट्स से बात की. पढ़िए मनोज द्विवेदी के संपादन के साथ संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट.

अलीगंज की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), अग्नि शमन विभाग और बिजली विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर किया गया.

शासन ने वर्ष 2016 से 2026 तक इस क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों का पूरा ब्यौरा भी तलब किया है. वहीं, हादसे की तह तक पहुंचने और जिम्मेदारों की भूमिका तय करने के लिए SIT का गठन किया गया है, जो जांच कर रही है. पर सवाल वही है कि अब इसके आगे क्या?

क्यों आग के साये में लाखों की आबादी. (Video Credit: ETV Bharat)

आम जनता कितनी सुरक्षित: घटनाक्रम के बाद भी यह सवाल बार-बार गूंज रहा है कि आखिर राजधानी की आम जनता कितनी सुरक्षित है? इस मुद्दे पर अग्निशमन विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश राय ने कहा कि लखनऊ की आधे से ज्यादा आबादी आज भी पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में रहती है. वहां आग लगने की स्थिति में हालात अलीगंज घटना से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं.

यह इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील: राजेश राय ने बताया कि अमीनाबाद, गड़बड़झाला मार्केट, यहियागंज का थोक बाजार, चौक का कपड़ा बाजार और डालीगंज बाजार राजधानी के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों हैं.

इन बाजारों में रोज लाखों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर पर्याप्त फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है. संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी दुकानें, पुराने भवन और बिजली के तारों का जाल कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं.

फायर सेफ्टी की गाड़ियां पहुंचना मुश्किल: राकेश राय ने बताया कि इन बाजारों में अगर आग लगती है, तो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं. ऐसे में राहत और बचाव कार्य में काफी देर हो जाती है. इससे जनहानि की आशंका कई गुना बढ़ जाती है.

इन बाजारों के आसपास घनी आबादी वाली आवासीय कालोनियां भी हैं, जहां मकान बेहद पास-पास बने हैं. कई जगह खुले और उलझे बिजली के तार दिखाई देते हैं. इससे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है.

लखनऊ में आग लगने के कारण.
लखनऊ में आग लगने के कारण. (Photo Credit: ETV Bharat)

नियम तो हैं पर सिर्फ कागजों पर: पूर्व अधिकारी ने कहा कि नए मकानों के लिए सेटबैक, फायर एग्जिट और अन्य सुरक्षा मानकों के नियम तो हैं, लेकिन पुराने लखनऊ में इनका पालन कराना लगभग असंभव है. यह इलाके दशकों पहले विकसित हो चुके हैं. इसलिए इन क्षेत्रों में आग लगने से रोकने और आग लगने पर तत्काल बचाव की मजबूत व्यवस्था विकसित करना ही सबसे प्रभावी उपाय है.

फायर एनओसी का थर्ड पार्टी ऑडिट हो: राकेश राय ने फायर एनओसी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक 500 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य है, लेकिन इस एनओसी का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाना चाहिए.

उनका कहना है कि जब एक ही विभाग निरीक्षण भी करे और वही एनओसी भी जारी करे, तो कई बार लापरवाही या सिर्फ कागजी औपचारिकताएं पूरी होने की आशंका बनी रहती है. यदि किसी थर्ड एजेंसी से समय-समय पर ऑडिट कराया जाए तो फायर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी.

मानकों का नहीं होता पालन: राकेश राय ने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड-2026 में भवनों के निर्माण से लेकर आग से बचाव और घटना की स्थिति में सुरक्षित निकासी तक के विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं.

उद्देश्य यही है कि भवन इस तरह बनाए जाएं कि आग लगने की संभावना कम हो और यदि आग लगे भी तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जा सके. उनका कहना है कि इन मानकों का पालन जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है.

नेशलन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड-2026.
नेशलन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड-2026. (Photo Credit: ETV Bharat)

विद्युत सुरक्षा की NOC भी सवालों के घेरे में: पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए बताया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने भवनों में मानक के अनुरूप वायरिंग, एमसीबी और अन्य विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल के मानक तय किए गए हैं.

व्यावसायिक बिजली कनेक्शन देने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय से संबंधी NOC भी अविवार्य होती है. कई मामलों में यह प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है और वास्तविक निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता. इससे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है.

फायर सेफ्टी उपकरण से बचाव: राकेश राय का कहना है कि यदि व्यावसायिक भवनों और बड़े आवासीय परिसरों में आधुनिक फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जाएं तो आग की घटनाओं में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि भवनों में फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, हीट सेंसर, स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम और अन्य ऑटोमैटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाए जाने चाहिए. आग लगते ही यह उपकरण ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाते हैं. शुरुआत में ही आग पर काबू पाया जा सकता है.

खतरे के साथ जी रही आधे से अधिक आबादी: पूर्व डिप्टी डायरेक्टर का मानना है कि अलीगंज अग्निकांड को सिर्फ एक हादसा मानकर भूलना बड़ी भूल हो सकती है. अगर, अभी से पुराने लखनऊ और घनी आबादी वाले इलाकों के लिए अलग फायर सेफ्टी प्लान नहीं बनाया गया.

बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, नियमित सुरक्षा ऑडिट नहीं कराए गए और आधुनिक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य नहीं किए गए, तो भविष्य में अमीनाबाद, चौक, यहियागंज, डालीगंज जैसे बाजारों में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में राजधानी की लाखों की आबादी और रोजाना इन बाजारों में आने वाले हजारों लोग आग के खतरे के बीच रहने और कारोबार करने को मजबूर हैं.

उत्तर प्रदेश में आग की बड़ी घटनाएं.
उत्तर प्रदेश में आग की बड़ी घटनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी की 10 बड़ी आग की घटनाएं

भदोही दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड: 2 अक्टूबर 2022 की रात भदोही जिले के औराई क्षेत्र के नरथुआ गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था. पंडाल में महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे.

इसी दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पंडाल आग की लपटों में घिर गया. भगदड़ मचने से लोग बाहर नहीं निकल सके. हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग झुलस गए.

जांच में सामने आया कि हैलोजन लाइट की गर्मी और बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसे पंडाल में लगी ज्वलनशील सजावटी सामग्री ने तेजी से फैला दिया. इस हादसे ने अस्थायी आयोजनों में फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए.

हापुड़ फैक्ट्री अग्निकांड: जून 2022 में हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई. उस समय फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे. विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के इलाकों तक इसकी आवाज सुनाई दी.

आग और धमाके की चपेट में आने से 12 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठे.

झांसी मेडिकल कॉलेज NICU अग्निकांड: नवंबर 2024 में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष (NICU) में अचानक आग लग गई. वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने तत्काल राहत अभियान शुरू किया.

हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट और विद्युत उपकरणों में तकनीकी खराबी मानी गई. इस घटना ने अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज अग्निकांड: जुलाई 2023 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में देर रात आग लग गई. आग लगने से पूरे वार्ड में धुआं भर गया और अस्पताल में अफरातफरी मच गई. उस समय वार्ड में 58 मरीज भर्ती थे.

डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल कर्मचारियों और दमकल विभाग ने तत्काल सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्डों में पहुंचाया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना गया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

विकास नगर झुग्गी बस्ती अग्निकांड: अप्रैल 2026 में लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में रिंग रोड किनारे बनी झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने करीब 1200 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर फटने से आग और तेजी से फैल गई.

दमकल विभाग की 22 से अधिक गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में हजारों लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों परिवारों का घर, सामान और रोजी-रोटी का जरिया जलकर राख हो गया.

लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड: सितंबर 2022 में लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स होटल में सुबह भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद होटल के कमरों और गलियारों में धुआं भर गया, जिससे कई मेहमान अंदर फंस गए.

दमकल, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने खिड़कियां तोड़कर और सीढ़ियों की मदद से लोगों को बाहर निकाला. कई घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. जांच में होटल में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की.

चारबाग होटल अग्निकांड: 19 जून 2018 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित विराट इंटरनेशनल और एसएसजे इंटरनेशनल होटल में भीषण आग लग गई. आग से होटल के कमरों और गलियारों में धुआं भर गया, जिससे कई लोग अंदर फंस गए.

दमकल कर्मियों ने घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला. इस हादसे में एक मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए. घटना के बाद होटलों में फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर व्यापक जांच कराई गई.

RML अस्पताल अग्निकांड: 9 जनवरी 2022 को लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल के एक भवन में अचानक आग लग गई. अस्पताल प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना गया. घटना के बाद अस्पतालों में फायर सेफ्टी की समीक्षा की गई.

आलमबाग अग्निकांड: वर्ष 2022 में लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र की एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई. आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

राहत अभियान के दौरान भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना ने घनी आबादी वाले इलाकों में फायर सेफ्टी व्यवस्था की जरूरत को फिर उजागर किया.

गोमती नगर मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट अग्निकांड: वर्ष 2022 में लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई. आग ऊपरी मंजिलों तक फैल गई, जिससे कई परिवार अपने फ्लैटों में फंस गए. दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

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