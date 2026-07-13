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क्यों आग के साये में लाखों आबादी; पुराने बाजार-घनी आबादी और लापरवाह सिस्टम से बढ़ा खतरा

क्यों आग के साये में लाखों की आबादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 15 नौजवान छात्र-छात्राओं और प्रोफेशनल्स की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर दिया. लापरवाह अफसरों पर गाज गिरी, अभियान चले, बयानबाजियां हुईं और फिर धीरे-धीरे सब शांत हो चला. तमाम कवायदों के बाद भी शहर में लाखों की आबादी आज भी आग से साये में खौफ की जिंदगी जी रही है. इसके पीछे क्या कारण हैं? कौन जिम्मेदार हैं और क्या कदम उठाने की सख्त जरूरत है? इन मुद्दों पर ETV भारत ने एक्सपर्ट्स से बात की. पढ़िए मनोज द्विवेदी के संपादन के साथ संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट.

अलीगंज की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), अग्नि शमन विभाग और बिजली विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर किया गया.

शासन ने वर्ष 2016 से 2026 तक इस क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों का पूरा ब्यौरा भी तलब किया है. वहीं, हादसे की तह तक पहुंचने और जिम्मेदारों की भूमिका तय करने के लिए SIT का गठन किया गया है, जो जांच कर रही है. पर सवाल वही है कि अब इसके आगे क्या?

क्यों आग के साये में लाखों की आबादी. (Video Credit: ETV Bharat)

आम जनता कितनी सुरक्षित: घटनाक्रम के बाद भी यह सवाल बार-बार गूंज रहा है कि आखिर राजधानी की आम जनता कितनी सुरक्षित है? इस मुद्दे पर अग्निशमन विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश राय ने कहा कि लखनऊ की आधे से ज्यादा आबादी आज भी पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में रहती है. वहां आग लगने की स्थिति में हालात अलीगंज घटना से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं.

यह इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील: राजेश राय ने बताया कि अमीनाबाद, गड़बड़झाला मार्केट, यहियागंज का थोक बाजार, चौक का कपड़ा बाजार और डालीगंज बाजार राजधानी के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों हैं.

इन बाजारों में रोज लाखों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर पर्याप्त फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है. संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी दुकानें, पुराने भवन और बिजली के तारों का जाल कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं.

फायर सेफ्टी की गाड़ियां पहुंचना मुश्किल: राकेश राय ने बताया कि इन बाजारों में अगर आग लगती है, तो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं. ऐसे में राहत और बचाव कार्य में काफी देर हो जाती है. इससे जनहानि की आशंका कई गुना बढ़ जाती है.

इन बाजारों के आसपास घनी आबादी वाली आवासीय कालोनियां भी हैं, जहां मकान बेहद पास-पास बने हैं. कई जगह खुले और उलझे बिजली के तार दिखाई देते हैं. इससे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है.

लखनऊ में आग लगने के कारण. (Photo Credit: ETV Bharat)

नियम तो हैं पर सिर्फ कागजों पर: पूर्व अधिकारी ने कहा कि नए मकानों के लिए सेटबैक, फायर एग्जिट और अन्य सुरक्षा मानकों के नियम तो हैं, लेकिन पुराने लखनऊ में इनका पालन कराना लगभग असंभव है. यह इलाके दशकों पहले विकसित हो चुके हैं. इसलिए इन क्षेत्रों में आग लगने से रोकने और आग लगने पर तत्काल बचाव की मजबूत व्यवस्था विकसित करना ही सबसे प्रभावी उपाय है.

फायर एनओसी का थर्ड पार्टी ऑडिट हो: राकेश राय ने फायर एनओसी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक 500 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य है, लेकिन इस एनओसी का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाना चाहिए.

उनका कहना है कि जब एक ही विभाग निरीक्षण भी करे और वही एनओसी भी जारी करे, तो कई बार लापरवाही या सिर्फ कागजी औपचारिकताएं पूरी होने की आशंका बनी रहती है. यदि किसी थर्ड एजेंसी से समय-समय पर ऑडिट कराया जाए तो फायर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी.

मानकों का नहीं होता पालन: राकेश राय ने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड-2026 में भवनों के निर्माण से लेकर आग से बचाव और घटना की स्थिति में सुरक्षित निकासी तक के विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं.

उद्देश्य यही है कि भवन इस तरह बनाए जाएं कि आग लगने की संभावना कम हो और यदि आग लगे भी तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जा सके. उनका कहना है कि इन मानकों का पालन जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है.

नेशलन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड-2026. (Photo Credit: ETV Bharat)

विद्युत सुरक्षा की NOC भी सवालों के घेरे में: पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए बताया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने भवनों में मानक के अनुरूप वायरिंग, एमसीबी और अन्य विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल के मानक तय किए गए हैं.

व्यावसायिक बिजली कनेक्शन देने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय से संबंधी NOC भी अविवार्य होती है. कई मामलों में यह प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है और वास्तविक निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता. इससे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है.

फायर सेफ्टी उपकरण से बचाव: राकेश राय का कहना है कि यदि व्यावसायिक भवनों और बड़े आवासीय परिसरों में आधुनिक फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जाएं तो आग की घटनाओं में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि भवनों में फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, हीट सेंसर, स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम और अन्य ऑटोमैटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाए जाने चाहिए. आग लगते ही यह उपकरण ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाते हैं. शुरुआत में ही आग पर काबू पाया जा सकता है.

खतरे के साथ जी रही आधे से अधिक आबादी: पूर्व डिप्टी डायरेक्टर का मानना है कि अलीगंज अग्निकांड को सिर्फ एक हादसा मानकर भूलना बड़ी भूल हो सकती है. अगर, अभी से पुराने लखनऊ और घनी आबादी वाले इलाकों के लिए अलग फायर सेफ्टी प्लान नहीं बनाया गया.

बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, नियमित सुरक्षा ऑडिट नहीं कराए गए और आधुनिक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य नहीं किए गए, तो भविष्य में अमीनाबाद, चौक, यहियागंज, डालीगंज जैसे बाजारों में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में राजधानी की लाखों की आबादी और रोजाना इन बाजारों में आने वाले हजारों लोग आग के खतरे के बीच रहने और कारोबार करने को मजबूर हैं.