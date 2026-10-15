73 वर्षीय बुजुर्ग 70 साल की पत्नी की हत्या कर चला गया सोने, दामाद और भतीजे पर लगाया था आरोप, अब हुआ गिरफ्तार
आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए स्वयं के सिर पर हल्की चोटें मारी और खून पोंछकर साफी बांध ली.
Published : October 15, 2026 at 3:42 PM IST
कोटा : जिले के ग्रामीण इलाके के अयाना थाना क्षेत्र में ढाई महीने पहले हुए हत्याकांड के मामले में गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया. इस मामले में सामने आया कि 73 वर्षीय बुजुर्ग चुन्नीलाल माली ने ही अपनी 70 वर्षीय पत्नी कमलाबाई माली की हत्या कर दी थी. इसके बाद वह हत्या का आरोप अपने दामाद और भतीजे पर लगा दिया था. पुलिस की ढाई महीने तक चली जांच में साफ हो गया कि बुजुर्ग चुन्नीलाल ही मामले में आरोपी है.
दूधवाले के आने पर खोला दरवाजा : कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कजलिया गांव में हुए हत्याकांड में चुन्नीलाल माली को पत्नी कमलाबाई की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने आपसी गृह क्लेश के चलते कमलाबाई के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद आरोपी ने मामले को अज्ञात हमलावरों की वारदात दर्शाने के लिए स्वयं के सिर पर भी हल्की चोटें मारी और खून पोंछकर साफी बांध ली. सुबह दूधवाले के आने पर आरोपी ने दरवाजा खोला. इसके बाद अनजान बनते हुए अज्ञात व्यक्तियों के हमला करने की झूठी कहानी बताई.
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ऐसे सुलझी गुत्थी : एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि घटनास्थल का मुख्य दरवाजा रात से सुबह तक अंदर से बंद था, जिसे सुबह दूधवाले के आवाज देने पर आरोपी चुन्नीलाल ने खोला. बाहरी बदमाश वारदात करता, तो मेन गेट से निकलता. मकान की छत, चद्दर व कोहलू पर किसी बाहरी व्यक्ति के दीवार फांदकर चढ़ने-उतरने या टूट-फूट का कोई निशान नहीं मिला. चुन्नीलाल ने गुमराह करने के लिए दामाद बलराम और भतीजों सोनू व चेतन पर जमीनी रंजिश को लेकर झूठा संदेह जता दिया, लेकिन तकनीकी अनुसंधान और सीडीआर एनालिसिस में तीनों के गांव के आसपास होना सामने नहीं आया है.
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'क्रोधी स्वभाव का है आरोपी' : एसपी के अनुसार, दामाद बलराम, बहनोई के मरणोपरांत शोक जताने रावल जावल गांव में था. जबकि दोनों भतीजों की लोकेशन में भी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली. घटनास्थल पर मृतका कमला और चुन्नीलाल के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था. पड़ोसियों के बयानों से दोनों के बीच पूर्व से गृह क्लेश और चुन्नीलाल के क्रोधी स्वभाव की पुष्टि हुई. अनुसंधान से साबित हुआ कि घरेलू विवाद के बाद चुन्नीलाल ने पत्नी के सोने का इंतजार किया. धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी. खुद को बचाने के लिए अज्ञात हमलावरों की झूठी कहानी गढ़ी थी.
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