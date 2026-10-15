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73 वर्षीय बुजुर्ग 70 साल की पत्नी की हत्या कर चला गया सोने, दामाद और भतीजे पर लगाया था आरोप, अब हुआ गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले के ग्रामीण इलाके के अयाना थाना क्षेत्र में ढाई महीने पहले हुए हत्याकांड के मामले में गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया. इस मामले में सामने आया कि 73 वर्षीय बुजुर्ग चुन्नीलाल माली ने ही अपनी 70 वर्षीय पत्नी कमलाबाई माली की हत्या कर दी थी. इसके बाद वह हत्या का आरोप अपने दामाद और भतीजे पर लगा दिया था. पुलिस की ढाई महीने तक चली जांच में साफ हो गया कि बुजुर्ग चुन्नीलाल ही मामले में आरोपी है.