जौनपुर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या; आजमगढ़ में अवैध असलहे से गई युवक की जान

जौनपुर में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जौनपुर/आजमगढ़: जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के चड़ैला गांव में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में अवैध कट्टे से चली गोली से युवक की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. पहले जानें जौनपुर की घटना: एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कड़ैला गांव निवासी मखंचू वनवासी (70) के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी के साख खेत में बनी पाही पर सो रहे थे. देर रात 2-3 की संख्या में पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने मखंचू पर गोली चला दी. पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मखंचू को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके से दो कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं. जौनपुर में हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)