जौनपुर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या; आजमगढ़ में अवैध असलहे से गई युवक की जान

एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का पता अभी नहीं चला है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

जौनपुर में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या.
जौनपुर में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 11:53 AM IST

जौनपुर/आजमगढ़: जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के चड़ैला गांव में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में अवैध कट्टे से चली गोली से युवक की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

पहले जानें जौनपुर की घटना: एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कड़ैला गांव निवासी मखंचू वनवासी (70) के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी के साख खेत में बनी पाही पर सो रहे थे.

देर रात 2-3 की संख्या में पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने मखंचू पर गोली चला दी. पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मखंचू को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके से दो कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं.

जौनपुर में हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का पता अभी नहीं चला है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस की चार टीमें सक्रिय रूप से आरोपियों की तलाश में लगी हैं.

अब जानें आजमगढ़ में कैसे हुई मौत: एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि बरदह थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली लगने से मौत की सूचना मिली थी. युवक की पहचान अंकित गुप्ता (22) के रूप में हुई है. अंकित की मौत उसके ही घर में होने की सूचना पर पुलिस पहुंची. परिजनों ने बताया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ घर में मौजूद था. उन्हीं दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए एक दोस्त आलोक ने बताया कि वह दोनों लाइट लगाने का काम करते हैं. उन्हें एक कट्टा मिला था, जिसे लेकर वह अंकित के घर पहुंचा और उसे टेस्ट करते समय गोली चल गई, जिससे अंकित की मौत हो गई. पुलिस दूसरे दोस्त हेमंत की तलाश कर रही है.

