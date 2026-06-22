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बेगूसराय में 60 साल के बुजुर्ग ने 10 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म, आम चुनने का लालच देकर बुलाया था बागान

बेगूसराय में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

Begusarai girl molested
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 1:50 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र में महज 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोप है कि गांव के ही 60 वर्षीय एक बुजुर्ग ने बच्ची को आम चुनने का लालच देकर सुनसान बगीचे में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

60 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार: घटना के बाद सहमी हुई बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. परिजनों ने बिना समय गंवाए मंझौल थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

एसपी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

दोनों की कराई गई मेडिकल जांच: पुलिस ने पीड़ित बच्ची और आरोपी दोनों को बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका मेडिकल परीक्षण किया गया. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. पुलिस ने पुष्टि की है कि सभी सबूतों और रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी: प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है. जांच में यह पता चलना बाकी है कि आरोपी ने ऐसी वारदात पहले भी की थी या नहीं. इलाके में तनाव व्याप्त है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

एसपी ने दी जानकारी: बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया कि मंझौल थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की शिकायत मिली थी. उन्होंने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल परीक्षण पूरा कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी है.

"10 साल की बच्ची से दुष्कर्म घटना की सूचना मिली थी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 60 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."- मनीष, पुलिस अधीक्षक

बढ़ते अपराधों पर सवाल: बेगूसराय जिले में हाल के समय में बच्चियों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. चकिया सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

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