हजारीबाग में दीपावली के दूसरे दिन निभाई जाती है सदियों पुरानी परंपरा, अशुभता को विदा करने के लिए ग्रामीण लगाते हैं ये नारा

हजारीबाग: भारतीय समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं, जो पिछले कई सदियों से चली आ रही हैं. उन्हीं में से एक है दीपावली के दूसरे दिन 'दशामशा जो'. जो ग्रामीण इलाकों में आज भी जिंदा है. ग्रामीण, पुरानी झाड़ू, सूप, बटनी को लेकर घर में घूमते हैं और कहते हैं कि दशामशा जो. इसके बाद चौक चौराहा पर जला दिया जाता है. इसके पीछे की मान्यता यही है कि घर की परेशानी, दरिद्रता और अशांति घर से बाहर निकल जाए और घर के अंदर शुभ का प्रवेश हो.

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जिंदा है पुरानी मान्यताएं

हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाकों में दीपावली पारंपरिक आस्था और रीति-रिवाज के साथ मनाई जाती है. दीपावली के दूसरे दिन 'दशामशा जो' भगाने की परंपरा आज भी जीवित है. इचाक प्रखंड के जोगीडीह- जगड़ा गांव में ग्रामीणों ने सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया है. ग्रामीण अपने-अपने घरों से पुराने बांस के बने सामान जैसे टोकरी, दौरा, सूप और डलिया को लेकर एक छड़ी के सहारे बजाते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हैं.