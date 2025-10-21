ETV Bharat / state

हजारीबाग में दीपावली के दूसरे दिन निभाई जाती है सदियों पुरानी परंपरा, अशुभता को विदा करने के लिए ग्रामीण लगाते हैं ये नारा

हजारीबाग में दिवाली के अगले दिन एक खास तरह की परंपरा निभाई जाती है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है.

burning old things custom
हजारीबाग में पुरानी वस्तुओं को जलाने का रिवाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 1:09 PM IST

हजारीबाग: भारतीय समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं, जो पिछले कई सदियों से चली आ रही हैं. उन्हीं में से एक है दीपावली के दूसरे दिन 'दशामशा जो'. जो ग्रामीण इलाकों में आज भी जिंदा है. ग्रामीण, पुरानी झाड़ू, सूप, बटनी को लेकर घर में घूमते हैं और कहते हैं कि दशामशा जो. इसके बाद चौक चौराहा पर जला दिया जाता है. इसके पीछे की मान्यता यही है कि घर की परेशानी, दरिद्रता और अशांति घर से बाहर निकल जाए और घर के अंदर शुभ का प्रवेश हो.

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जिंदा है पुरानी मान्यताएं

हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाकों में दीपावली पारंपरिक आस्था और रीति-रिवाज के साथ मनाई जाती है. दीपावली के दूसरे दिन 'दशामशा जो' भगाने की परंपरा आज भी जीवित है. इचाक प्रखंड के जोगीडीह- जगड़ा गांव में ग्रामीणों ने सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया है. ग्रामीण अपने-अपने घरों से पुराने बांस के बने सामान जैसे टोकरी, दौरा, सूप और डलिया को लेकर एक छड़ी के सहारे बजाते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हैं.

हजारीबाग में पुरानी वस्तुओं को जलाने का रिवाज (Etv Bharat)

चौराहे पर ग्रामीण जलाते हैं पुरानी झाड़ू, सूप और बटनी

ग्रामीण चौराहे पर इकट्ठा होकर विधि विधान से उसे जलाते हैं. इस दौरान “दशामसा जो” के नारा लगाकर नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता को दूर करने की कामना करते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा से घर की दुख, दरिद्रता और अशांति खत्म होती है जबकि सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है. इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इसमें सहभागिता बनते हैं क्योंकि परंपरा समाज की विरासत होती है. जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है. परंपरा समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर रखती है.

