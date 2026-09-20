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युवराज हत्याकांड की जांच में पुरानी FIR आई सामने, हुए कई हैरान करने वाले खुलासे

पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस अब हत्या की वजह और वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

युवराज हत्याकांड केस
युवराज हत्याकांड केस (ETV Bharat)
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By ANI

Published : September 20, 2026 at 1:10 PM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाना इलाके में युवराज हत्याकांड में रोज-रोज नए खुलासे हो रहे है. युवराज हत्याकांड की चल रही जांच के बीच, संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक पुरानी एफआईआर सामने आई है, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करने का आरोप लगाया गया है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे प्रवर्तन निदेशालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए फर्जी नोटिस भेजे गए और उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उस पर पीएमएलए, एनडीपीएस और यूएपीए के तहत मामले दर्ज हैं. आरोपी अन्या वत्सा और संयम सचदेवा ने दावा किया कि उनके सरकारी और मंत्रालय स्तर पर मजबूत संबंध हैं और वे इस मामले में उसकी मदद कर सकते हैं.

पुलिस ने एक्स पर बताया कि अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच, उसे लगभग 1.25 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया, मुख्य रूप से अन्या वत्सा के कथित खाते में. आरोपियों और उनके सहयोगियों ने जाली दस्तावेजों, व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल और कॉल का इस्तेमाल करके आर एंड एडब्ल्यू, एनआईए, ईडी और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण किया और कथित तौर पर शिकायतकर्ता को गंभीर कानूनी परिणामों की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकी भरे संदेश मिल रहे थे जिनमें और भुगतान की मांग की जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि उसकी ओर से विभिन्न सरकारी एजेंसियों को बड़ी रकम का भुगतान किया गया है. युवराज हत्याकांड में पुलिस जांच जारी है.

आरोपियों ने कबूली हत्या की बात

बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाने के पुलिस टीम ने एक सनसनीखेज युवराज मर्डर केस में कई राज का खुलासा किया थे. ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने युवराज की हत्या की बात कुबूल की है. मृतक की बहन ने घटना के दिन की पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा करते हुए बताया कि युवराज की शादी के लिए खरीदारी करने लाजपत नगर आये थे. भाई की शादी के लिए शेरवानी भी खरीद ली थी लेकिन तभी एक अचानक कॉल के बाद युवराज वहां से चले गए.

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अन्या वत्स और संयम सचदेवा के रूप में हुई है. दोनों आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस ने लिया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दिल्ली के लाजपत मार्केट से 6 सितंबर को लापता हुए सरिता विहार निवासी युवराज सिंह मनचंदा की हत्या मामले में हैरान करने वाले तथ्य आए हैं. पुलिस ने युवराज की पूर्व आफिस सहकर्मी और उसके साथी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है. दोनों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस अब हत्या की वजह और वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

बता दें कि गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-70 में नाले से 10 सितंबर की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पायी थी. पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात मानते हुए 14 सितंबर को शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया था.

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