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रायपुर कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम के 85 साल पुराने दस्तावेज होंगे ऑनलाइन, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी

आम जनता को जमीन की नकल और दूसरी चीजों से संबंधित दस्तावेज आसानी से मिलेंगे.

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एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 6:36 PM IST

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रायपुर: जिला कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में लगभग 85 साल पुराने रिकॉर्ड रखे हुए हैं. कई दस्तावेज ऐसे हैं, जो काफी पुराने हैं. कई बार नकल निकालने के दौरान रजिस्टर के पन्ने पुराने होने की वजह से फट जाते हैं. ऐसे में प्रशासन ने रिकॉर्ड रूम में रखे सभी तरह के दस्तावेज को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

रिकॉर्ड रूम के 85 साल पुराने दस्तावेज होंगे ऑनलाइन

आने वाले एक से डेढ़ साल में यह ऑनलाइन हो जाएगा. आम जनता को जमीन जायदाद से जुड़े दस्तावेज के नकल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मिल सकेंगे. अभी लोग किसी भी तरह के दस्तावेज की नकल लेने के लिए कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में जाते हैं तो उन्हें दो से तीन दिन या फिर एक सप्ताह का समय लग जाता है. कई बार उन्हें रिकॉर्ड रूम के चक्कर काटने पड़ते हैं. ऑनलाइन रिकार्ड के बाद अब इस झंझट से छुटकारा भी मिलेगा.

एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी (ETV Bharat)

सारे रिकॉर्ड एक साथ रखे जाएंगे

अपर कलेक्टर (राजस्व) कीर्ति मानसिंह राठौर ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, जिसमें अधिकार अभिलेख, मिसल और पुरानी निस्तार पत्रक, खसरा पत्रक जैसी चीजों की जरूरत विभिन्न कार्यों के लिए आम आदमी को पड़ती है. जिस तरह के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, उसकी छानबीन करने में काफी समय लगता है. हम लोग एक प्लानिंग बना रहे हैं, जिसमें सारे रिकॉर्ड एक साथ रखे जा सकें. इसके साथ ही एसडीएम और तहसील कार्यालय से जो भी आदेश जारी होते हैं, उसकी जो भी प्रतिलिपि है, वह रिकॉर्ड रूम में जमा होती है. उसको स्कैन कर ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला जाएगा.

वकील और आम जनता को फायदा होगा

आम जनता को बार-बार अपने रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड रूम नहीं जाना पड़ेगा. वह ऑनलाइन इन चीजों को निकाल सकता है. इसको लेकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें लगभग दो से ढाई करोड रुपए का खर्च आएगा. इस तरह का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा. जिससे आम जनता को सुविधा मिल सकेगी-कीर्ति मान सिंह राठौर, अपर कलेक्टर(राजस्व)

अपर कलेक्टर (राजस्व) कीर्ति मानसिंह राठौर ने बताया कि आम जनता जब भी रिकॉर्ड रूम में जाती है तो आमतौर पर 2 से 3 दिनों में नकल दे दी जाती है, लेकिन कभी-कभी एक सप्ताह का समय लग जाता है. कलेक्टर के रिकॉर्ड रूम में साल 1939 के समय के दस्तावेज रखे हुए हैं. ऐसे में इस प्रक्रिया को शुरू होने में कम से कम एक से डेढ़ साल का समय लगेगा. रिकॉर्ड रूम में जितने भी नए और पुराने दस्तावेज हैं, सभी को स्कैनिंग कराकर ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला जाएगा.

ऑनलाइन रिकॉर्ड के फायदे

⦁ वकील और आम जनता को फायदा होगा.

⦁ लोगों को कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

⦁ लोगों का समय भी बचेगा.

⦁ आगजनी या प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाली घटना से भी बचा जा सकेगा.

⦁ रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज ऑनलाइन होने से यह हमेशा सुरक्षित रह सकेगा.

⦁ एसडीएम ऑफिस और तहसील कार्यालय के आदेश भी ऑनलाइन होंगे.

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