ETV Bharat / state

दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद पुरानी दिल्ली के पटाखा व्यापारी निराश, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दिए जाने के बाद पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित पटाखा बाजारों में हलचल दिखी. हालांकि व्यापारियों के चेहरों पर खुशी से ज्यादा चिंता नजर आई. उनका कहना है कि आदेश देर से आया है, जिससे न तो माल तैयार हो पाया है और न ही बिक्री की उम्मीद बन पाई है.

पटाखा व्यापारी रामदास ने बताया कि हमारा कारोबार करीब 60 साल पुराना है, लेकिन पिछले दस साल से पटाखों पर पाबंदी होने से बंद पड़ा था. बीच में ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू की थी, फिर रोक लग गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है तो उम्मीद है आगे अच्छा रहेगा, लेकिन इस साल हम ज्यादा कारोबार नहीं कर पाएंगे. माल आने में समय लगेगा और ग्राहक भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें सामान मिल नहीं रहा. इस बार का फायदा तो मुश्किल है, लेकिन अगले साल उम्मीद जरूर है.

सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर व्यापारियों ने दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

इस बार कोई खास फायदा नहीं: व्यापारी एहतसाम खान ने बताया कि परिवार करीब 35 साल से पटाखे का कारोबार कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत देर से आया. ग्रीन पटाखे अभी बाजार में उपलब्ध ही नहीं हैं. व्यापारी इतने कम समय में माल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं. जिनके भी पास लाइसेंस है उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं. इस साल व्यापारियों को कोई खास फायदा नहीं होगा. उन्होंने बताया कि पटाखों के बैन का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के छोटे कारोबारियों पर भी पड़ा है. जब लोग पटाखे लेने के लिए निकलते थे तो दूसरे सामान भी खरीदते थे. मंडी तो सूनी पड़ी है और लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रीन पटाखा आखिर है क्या.