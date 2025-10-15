ETV Bharat / state

दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद पुरानी दिल्ली के पटाखा व्यापारी निराश, जानें क्या कहा

एक तरफ लोग जहां सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, वहीं व्यापारियों ने दुविधा जताई है. जानें क्या कहा उन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पटाखा व्यापारी नहीं खुश
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पटाखा व्यापारी नहीं खुश (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दिए जाने के बाद पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित पटाखा बाजारों में हलचल दिखी. हालांकि व्यापारियों के चेहरों पर खुशी से ज्यादा चिंता नजर आई. उनका कहना है कि आदेश देर से आया है, जिससे न तो माल तैयार हो पाया है और न ही बिक्री की उम्मीद बन पाई है.

पटाखा व्यापारी रामदास ने बताया कि हमारा कारोबार करीब 60 साल पुराना है, लेकिन पिछले दस साल से पटाखों पर पाबंदी होने से बंद पड़ा था. बीच में ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू की थी, फिर रोक लग गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है तो उम्मीद है आगे अच्छा रहेगा, लेकिन इस साल हम ज्यादा कारोबार नहीं कर पाएंगे. माल आने में समय लगेगा और ग्राहक भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें सामान मिल नहीं रहा. इस बार का फायदा तो मुश्किल है, लेकिन अगले साल उम्मीद जरूर है.

सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर व्यापारियों ने दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

इस बार कोई खास फायदा नहीं: व्यापारी एहतसाम खान ने बताया कि परिवार करीब 35 साल से पटाखे का कारोबार कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत देर से आया. ग्रीन पटाखे अभी बाजार में उपलब्ध ही नहीं हैं. व्यापारी इतने कम समय में माल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं. जिनके भी पास लाइसेंस है उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं. इस साल व्यापारियों को कोई खास फायदा नहीं होगा. उन्होंने बताया कि पटाखों के बैन का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के छोटे कारोबारियों पर भी पड़ा है. जब लोग पटाखे लेने के लिए निकलते थे तो दूसरे सामान भी खरीदते थे. मंडी तो सूनी पड़ी है और लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रीन पटाखा आखिर है क्या.

ग्रीन पटाखों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं: व्यापारियों का कहना है कि इस बार का कारोबार बहुत सीमित रहेगा क्योंकि न तो ग्रीन पटाखों की पर्याप्त आपूर्ति है और न ही ग्राहकों में उनके प्रति भरोसा बना है. कई व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि अगर अगले साल तक मैन्युफैक्चरर और सरकार ग्रीन पटाखों की स्पष्ट गाइडलाइन और सप्लाई चेन तैयार कर दें तो बाजार में फिर से रौनक लौट सकती है.

सशर्त मिली है अनुमति: बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दी है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दीपावली के मौके पर 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे.

यह भी पढ़ें-

दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.25 करोड़ का अवैध पटाखे जब्त; तीन गिरफ्तार

अब दिल्ली-NCR में चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, लगाई गई शर्तें

TAGGED:

OLD DELHI FIRECRACKER TRADERS
DIWALI 2025
SC PERMITS GREEN CRACKERS ON DIWALI
FIRECRACKER TRADERS ON SC ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.