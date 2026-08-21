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पंडरिया के सरैहा गांव में टूटा पुराना बांध, मरम्मत नहीं होने से दरार हुई बड़ी, किसानों को नुकसान का अंदेशा

पंडरिया के सरैहा गांव में टूटा पुराना बांध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )