ETV Bharat / state

पंडरिया के सरैहा गांव में टूटा पुराना बांध, मरम्मत नहीं होने से दरार हुई बड़ी, किसानों को नुकसान का अंदेशा

पंडरिया क्षेत्र के सरैहा गांव में पुराना बांध तेज बारिश और पानी के प्रेशर के कारण टूट गया.जिससे लाखों लीटर पानी खेतों में पहुंच गया.

old dam breaches water
पंडरिया के सरैहा गांव में टूटा पुराना बांध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 12:25 PM IST

|

Updated : August 21, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया क्षेत्र लगातार हो रही बारिश के बीच पंडरिया विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम सरैहा में वर्षों पुराना बांध अचानक फूट गया. बताया जा रहा है कि बांध के मिट्टी वाले हिस्से में पहले छोटा सा छेद था, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया .आखिरकार पानी के तेज दबाव के कारण बांध का एक बड़ा हिस्सा बह गया. बांध फूटने से लाखों लीटर पानी बहकर निकल गया, जिससे आसपास के किसानों की चिंता बढ़ गई है.

छोटे छेद को नहीं किया गया दुरुस्त

ग्रामीणों के मुताबिक बांध में कुछ समय पहले से ही छोटा सा होल दिखाई दे रहा था.इसकी जानकारी के बावजूद समय रहते आवश्यक मरम्मत नहीं होने के कारण स्थिति गंभीर होती चली गई.लगातार बारिश के कारण बांध में पानी का दबाव बढ़ा और मिट्टी का हिस्सा कमजोर होकर बह गया. देखते ही देखते बांध का पानी तेजी से बाहर निकलने लगा.

पंडरिया के सरैहा गांव में टूटा पुराना बांध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेतों में पहुंचा बांध का पानी नुकसान का अंदेशा

बांध से पानी निकलने के कारण आसपास के खेतों में पानी पहुंचने और फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.किसानों का कहना है कि यदि पानी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो सैकड़ों एकड़ में लगी फसल प्रभावित हो सकती है.इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Wall collapsed due to lack of repairs
बांध की मरम्मत नहीं होने टूटी दीवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बांध की मछली पकड़ने लगी होड़

बांध फूटने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे.इस दौरान कुछ ग्रामीण जाल लेकर बांध से निकले पानी में मछली पकड़ते हुए भी नजर आए.वहीं घटना के बाद पुराने बांध की मरम्मत और रखरखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

किसानों ने मुआवजा और मरम्मत की उठाई मांग

किसानों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर बांध से हुए नुकसान और फसलों के नुकसान का तत्काल आकलन कराने की मांग की है.साथ ही प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने समेत बांध की जल्द मरम्मत कराने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने.

गले में फन वाला सांप लटकाना पड़ा भारी, संतराम को कराया गया अस्पताल में भर्ती

डूबते युवक को मिला रेस्क्यू टीम का सहारा, पल भर में पहुंची मदद, आपदा प्रबंधन विभाग ने दिखाई गजब की फुर्ती

सरगुजा में शराब भट्ठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, लाखों की देशी वाइन जब्त

Last Updated : August 21, 2026 at 2:38 PM IST

TAGGED:

WATER FLOODS FARMERS FIELD
LOSSES ESTIMATED IN LAKHS
पुराना बांध
किसानों को नुकसान
OLD DAM BREACHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.