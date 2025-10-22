लखनऊ पेशाब कांड की ग्राउंड रिपोर्ट; पीड़ित बोला- शुद्धि के नाम पर पेशाब चटवाई, स्थानीय बोले- नौटंकी बंद होने पर फंसा रहे
इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हंगामा मचा दिया है. पढ़िए ETV BHARAT की पड़ताल...
लखनऊ : काकोरी में दलित बुजुर्ग से मंदिर में जमीन पर गिरा पानी चटवाने के मामले में सियासत गरमा गई है. सुहैलदेव आर्मी, लाखन आर्मी सहित कई सामाजिक संगठन के लोग आरोपी को जेल भेजने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं. वहीं मंदिर प्रबंधन और कुछ स्थानीय लोगों ने मामले को नौटंकी से जोड़ते हुए षड्यंत्र बताया. ETV BHARAT की टीम बुधवार को मौके पर पहुंची और हकीकत की पड़ताल की. जानिए स्थानीय लोगों ने क्या कहा...
पहले जानते हैं पीड़ित ने क्या कहा...
शुद्धिकरण के नाम पर किया टॉर्चर : पीड़ित ने बताया, मैं हाता हजरत साहब का रहने वाला हूं. मुझे सांस की बीमारी है और अक्सर अनजाने में पेशाब हो जाता है. सोमवार को मैं शीतला माता मंदिर परिसर में बैठा था. पानी पीते समय थोड़ा पानी जमीन पर गिर गया. इसी दौरान बीमारी की वजह से अनजाने में मंदिर परिसर में पेशाब हो गया. इसी बीच काकोरी के रहने वाले स्वामीकांत उर्फ पम्मू मंदिर में आए.
जातिसूचक गालियां दी : बुजुर्ग ने कहा, पम्मू ने मुझे गालियां दीं और मंदिर की शुद्धि के नाम पर जबरन पेशाब चटवाई. इसके बाद पूरे मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया. पम्मू ने मुझे जातिसूचक गालियां दीं और मारपीट भी की. पीड़ित बुजुर्ग ने बताया, मैंने पूरी घटना की जानकारी अपने भतीजे को दी. इसके बाद काकोरी थाना पहुंचकर केस दर्ज कराया. बता दें, मामले में आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
अब जानते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा और क्या है नौटंकी का मामला...
स्वामीकांत ने किसी से गलत व्यवहार नहीं किया : वाशु गुप्ता और पुरुषोत्तम ने कहा कि स्वामीकांत किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं. शीतला माता मंदिर का निर्माण स्वामीकांत के परिवार द्वारा ही कराया गया था. उनका ही परिवार मंदिर की देखरेख करता है.
पूरा विवाद नौटंकी का : पीड़ित बुजुर्ग अक्सर मंदिर पर ही रुकते थे, उनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ. वाशु गुप्ता बताते हैं, यह सब मामला नौटंकी को लेकर किया गया है. मंदिर परिसर में पहले नौटंकी होती थी. बाद में अश्लील डांस होने लगा तो स्वामीकांत और उनके परिवार ने नौटंकी बंद करवा दी.
स्वामीकांत को फंसाया जा रहा : कुछ लोगों ने नौटंकी बंद होने का विरोध किया था. बुजुर्ग को आगे कर विरोधी स्वामीकांत को फंसा रहे हैं. उन्हीं लोगों द्वारा यह सब षड्यंत्र के तहत किया गया है और अब इस पर राजनीति की जा रही है.
नौटंकी बंद होने के कारण रची गई साजिश : मंदिर के प्रबंधक और आरोपी स्वामीकांत के भाई अमर पाल गुप्ता ने बताया, कई सालों से पितृ पक्ष के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर परिसर में नौटंकी का आयोजन कराया जाता था. नौटंकी में डांसर आती थीं, जो मंदिर की पवित्रता के हिसाब से अशोभनीय था.
मामले को लेकर हो रही राजनीति : प्रशासन की मदद से नौटंकी को बंद करा दिया गया. तभी से कुछ स्थानीय लोग साजिश रच रहे थे. उन्होंने दावा किया कि दीपावली की रात हुई एक अन्य घटना के बाद, इसी षड्यंत्र के तहत यह पेशाब चटवाने का मामला गढ़ा गया है, जिस पर अब राजनीति हो रही है.
बता दें, मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस ने अपने X हैंडल पर पोस्ट लिखा था जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. बुधवार सुबह से ही पीड़ित बुजुर्ग के घर पर राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लग गया. मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी बुजुर्ग के घर पहुंचे हर संभव मदद का आश्वासन दिया. वहीं, बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी मौके पर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की.
