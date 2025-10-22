ETV Bharat / state

लखनऊ पेशाब कांड की ग्राउंड रिपोर्ट; पीड़ित बोला- शुद्धि के नाम पर पेशाब चटवाई, स्थानीय बोले- नौटंकी बंद होने पर फंसा रहे

पेशाब कांड का सच क्या ? ( Photo Credit; ETV Bharat )