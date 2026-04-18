पुराने सिक्के-नोट दो, लाखों रुपए लो, साइबर ठग के झांसे में आकर गंवाए 11 लाख रुपए, खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से पकड़ा
खैरागढ़ में ओल्ड कॉइन के नाम पर 11 लाख की ठगी की वारदात हुई. पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठग को हरियाणा से गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 2:05 PM IST
खैरागढ़: साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना छुईखदान पुलिस और साइबर सेल खैरागढ़ ने पुराने सिक्के और नोट के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह पर एक्शन लिया है. पुलिस ने मास्टरमाइंड को हरियाणा के मेवात नूंह से गिरफ्तार किया है.
झांसा- पुराने सिक्के दो, लाखों रुपए लो
पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद जाहिर उम्र 19 साल हरियाणा के नूंह जिले का रहने वाला है. वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पुराने सिक्कों और नोटों के बदले लाखों रुपये दिलाने का लालच देता था. इसी झांसे में छुईखदान क्षेत्र के निवासी नेताराम देवांगन आ गए. पीड़ित ने आरोपी के बताए अनुसार 5 रुपये का पुराना नोट भेजा जिसके बदले करीब 37 लाख 94 हजार रुपये मिलने का लालच दिया गया.
फीस और कई चार्ज के नाम पर 11 लाख ऐंठे
37 लाख का लालच देकर आरोपी ने प्रोसेसिंग फीस, कस्टम चार्ज और अन्य खर्चों के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए. साथ ही नकद भेजने और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर भी रकम वसूली गई. इस प्रकार आरोपी ने कुल 11 लाख 70 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया.
30-40 फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल
मामले की शिकायत मिलते ही थाना छुईखदान में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि आरोपी लगभग 20 बैंक खातों और 30 से 40 फर्जी सिम कार्ड का उपयोग कर रहा था. लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस टीम हरियाणा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
9 मोबाइल फोन मिले
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और 4000 रुपये नकद बरामद किए हैं. वारदात में उपयोग किए गए मोबाइल फोन को आरोपी ने छिपाकर रखा था जिसे भी जब्त कर लिया गया. आरोपी को 15 अप्रैल 2026 को हरियाणा से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया. न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
इस तरह की गई ठगी
- फेसबुक और व्हाट्सएप पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाना
- रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे लेना
- नकदी के बंडल के फर्जी वीडियो दिखाकर भरोसा दिलाना
- डिलीवरी और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर अतिरिक्त रकम वसूलना
पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऐसे किसी भी लालच में न आएं. पुराने सिक्कों या नोटों के बदले लाखों रुपये मिलने जैसे ऑफर पूरी तरह फर्जी होते हैं. किसी भी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन पैसे भेजने से पहले पूरी जांच और सत्यापन जरूर करें.