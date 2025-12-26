15 साल पुराना कोबरा नाग निकलने से गांव में मेले जैसा माहौल
कोबरा नाग की लंबाई लगभग 6 फीट थी. जिसे देखने दूर दूर गांव से लोग पहुंचने लगे. सर्प मित्र ने कोबरा का रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 26, 2025 at 7:12 AM IST|
Updated : December 26, 2025 at 7:29 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इन दिनों सांप निकलने का सिलसिला लगातार जारी है. गुरुवार शाम धमतरी शहर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम बिरेतरा में सार्वजनिक पानी टंकी के पास लोगों ने एक लंबा सांप देखा. सांप की लंबाई 6 फीट के लगभग थी. गांव के पुराने लोगों ने उसे कोबरा नाग बताया. सांप दिखने की खबर गांव में आग की तरह फैली और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी मेले जैसा माहौल नजर आने लगा. लोग अपने मोबाइल से सांप की तस्वीर लेने लगे और उसका वीडियो बनाकर लोगों को भेजने लगे.
कोबरा का रेस्क्यू
गांव वालों ने 6 फीट लंबा सांप निकलने की खबर धमतरी जिले के रुद्री निवासी सर्पमित्र सूर्यकांत साहू को दी. सर्प मित्र तुरंत गांव पहुंचे और कोबरा नाग को पकड़ने की मुहिम शुरू की. कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सर्प मित्र ने पुराने कोबरा नाग को सुरक्षित पकड़ लिया. जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली और सर्प मित्र को धन्यवाद कहा.
घने जंगल में छोड़ा जाएगा कोबरा
कोबरा का रेस्क्यू करने के बाद सर्पमित्र सूर्यकांत साहू ने बताया कि कि यह कोबरा नाग है जिसकी उम्र 15 से 16 वर्ष है. यह जहरीले सांपों में से एक है और इसकी लंबाई 6 फीट है. उन्होंने बताया कि कोबरा नाग को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा.
धमतरी में सांपों के निकलने का सिलसिला
बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते माडमसिल्ली इलाके के एक घर में देश का सबसे जहरीले सांप रसेल वाइपर का रेस्क्यू सर्पमित्र सूर्यकांत साहू ने किया था. इसके बाद रुद्री नहर किनारे स्थित जल शुद्धिकरण संयंत्र से 8 फीट के अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.