ETV Bharat / state

यूपी के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी; अब फैमिली आईडी के आधार पर सीधे खाते में आएगा वृद्धावस्था पेंशन का पैसा

अपर मुख्य सचिव ने सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को लागू करने के निर्देश दिए.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन को पारदर्शी व सरल बनाया है. अब पात्र वृद्धजन की फैमिली आईडी के माध्यम से पेंशन बिना देरी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी. अपर मुख्य सचिव एल वेंक्टेश्वर लू ने सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित दिया है कि इसको संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए, ताकि प्रदेश का कोई भी पात्र वृद्धजन पेंशन पाने से वंचित न रहे.

बिना आवेदन स्वतः तय होगी पात्रता: नई व्यवस्था के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. फैमिली आईडी में मौजूद आयु और परिवार के विवरण से पता चल जाएगा कि कौन-कौन पेंशन के लिए पात्र हैं. इसके अलावा, जो लोग अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरे करने वाले हैं, उनके नाम भी सिस्टम में अपने-आप जुड़ जाएंगे. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि लाभार्थियों की सहमति से एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से भुगतान समय पर सुनिश्चित करें.

मामलों का तुरंत निस्तारण: नई व्यवस्था में जीवन प्रमाण-पत्र जांच, संदिग्ध सूची तैयार करना, गलत भुगतान रोकना और डेटा की नियमित समीक्षा जैसे विशेष कदम लागू किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या दुरुपयोग की संभावना न रहे. मृतक या अपात्र लाभार्थियों के मामलों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं.

पायलट परीक्षण 5 जिलों में शुरू होगा: यह नई पेंशन प्रणाली सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती जिलों में पायलट आधार पर लागू की जाएगी. इसके सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. इसके साथ ही सभी जिलों को 30 दिनों के अंदर विस्तृत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि वर्तमान में लगभग 67.50 लाख वृद्धजन इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित की जाए. फैमिली आईडी सोशल सेक्टर को दीर्घकालिक राह दिखाएगा. प्रदेश के लाखों वृद्धजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी के कॉलेज शिक्षकों को योगी सरकार की सौगात; मिलेगी पुरानी पेंशन, विशेष सचिव ने जारी किए आदेश

यह भी पढ़ें: यूपी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर, अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा, लेखपाल सेवा नियमों में बदलाव

TAGGED:

SAMAJ KALYAN VIBHAG
OLD AGE PENSION
LUCKNOW NEWS
UP NEWS
OLD AGE PENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.