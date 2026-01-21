ETV Bharat / state

बिहार में वृद्धा पेंशन को लेकर मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया कि ओल्ड एज पेंशन किसी का बंद नहीं होगा. आगे पढ़ें पूरी खबर

OLD AGE PENSION IN BIHAR
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 7:31 PM IST

पटना : बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि जीवन सत्यापन के नाम पर किसी का भी वृद्धा अवस्था पेंशन बंद नहीं किया जाएगा. लाइफ सर्टिफिकेशन यदि अंगूठा या अन्य प्रकार से भी सक्सेस नहीं हुआ तो फिजिकल वेरीफिकेशन के तहत रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा.

'किसी का भी पेंशन बंद नहीं होगा' : मंत्री ने कहा कि इसके लिए महीने में एक दिन ब्लॉक या पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाएगी. अब तो पंचायत स्तर पर भी पंचायत सरकार भवन बन गया है. किसी का भी पेंशन बंद नहीं होगा.

₹1100 दिया जा रहा पेंशन : मीडिया से बातचीत करते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार में 1995 से संचालित हो रहा है. 2005 तक जो बेनिफिशियरी थे उनकी संख्या केवल 12 लाख थी और उस समय केवल ₹200 दिया जाता था जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़कर ₹400 कर दिया और अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही 1100 कर दिया है.

''आज एक करोड़ 16 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं. इसमें भी सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री ने 2019-20 में जब वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की तब से लेकर अब तक 6 साल में 56 लाख पेंशन लेने वाले लोगों की वृद्धि हुई है.''- मदन सहनी, मंत्री, समाज कल्याण विभाग

Old Age Pension In Bihar
'भिक्षावृत्ति को बिहार से हटाना है' : मदन सहनी ने कहा कि जीवन प्रमाणीकरण या सत्यापन का कार्य जो चल रहा है उसकी प्रक्रिया को हम लोग और सरल बनाने पर विचार कर रहे हैं. समाज कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी अधिकारियों के तरफ से भी दी गई. भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना के तहत बिहार में कई और केंद्र स्थापित करने की भी जानकारी दी गई.

चुनाव से पहले बढ़ाई गई थी राशि : दरअसल, साल 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया था. वृद्धा पेंशन की राशि को तीन गुना कर दिया गया था. यह पहले 400 रुपये था जिसे बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया था. इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था.

