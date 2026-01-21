ETV Bharat / state

बिहार में वृद्धा पेंशन को लेकर मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

पटना : बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि जीवन सत्यापन के नाम पर किसी का भी वृद्धा अवस्था पेंशन बंद नहीं किया जाएगा. लाइफ सर्टिफिकेशन यदि अंगूठा या अन्य प्रकार से भी सक्सेस नहीं हुआ तो फिजिकल वेरीफिकेशन के तहत रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा.

'किसी का भी पेंशन बंद नहीं होगा' : मंत्री ने कहा कि इसके लिए महीने में एक दिन ब्लॉक या पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाएगी. अब तो पंचायत स्तर पर भी पंचायत सरकार भवन बन गया है. किसी का भी पेंशन बंद नहीं होगा.

मंत्री मदन सहनी का बयान (ETV Bharat)

₹1100 दिया जा रहा पेंशन : मीडिया से बातचीत करते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार में 1995 से संचालित हो रहा है. 2005 तक जो बेनिफिशियरी थे उनकी संख्या केवल 12 लाख थी और उस समय केवल ₹200 दिया जाता था जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़कर ₹400 कर दिया और अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही 1100 कर दिया है.

''आज एक करोड़ 16 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं. इसमें भी सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री ने 2019-20 में जब वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की तब से लेकर अब तक 6 साल में 56 लाख पेंशन लेने वाले लोगों की वृद्धि हुई है.''- मदन सहनी, मंत्री, समाज कल्याण विभाग