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'मुंह में कपड़ा ठूंस कर रात भर पीटते थे' वृद्धा आश्रम में छापा, बुजुर्ग महिला-पुरुषों के शरीर पर चोट के निशान

बेतिया में अवैध वृद्धा आश्रम में छापा पड़ा है. वहां रहने वाले बुजुर्ग महिला और पुरुषों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. पढ़ें..

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बेतिया में वृद्धा आश्रम में छापा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 5, 2026 at 5:21 PM IST

5 Min Read
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बेतिया: बिहार के बेतिया से मानवता को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना सामने आई है. बैरिया थाना क्षेत्र के खुशी टोला में संचालित सहारा वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार का खुलासा हुआ है. उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता था.सूचना मिलने के बाद एसडीएम विकास कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की. इस दौरान पता चला कि आश्रम का लाइसेंस अप्रैल महीने में ही रद्द कर दिया गया था. आरोप है कि आश्रम संचालक सरकार से आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस अवैध गतिविधि को जारी रखा था.

बुजुर्गों के शरीर पर चोट के निशान मिले: छापेमारी के समय परिसर के अंदर और बाहर ताला बंद मिला, जिससे प्रशासन को संदेह और गहरा हुआ. जब टीम अंदर पहुंची तो इस वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की स्थिति बेहद दयनीय पाई गई. वहां मौजूद वृद्ध महिला और पुरुषों के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, जो उनके साथ हुई मारपीट की कहानी बयां करते हैं.

बेतिया एसडीएम विकास कुमार (ETV Bharat)

बुजुर्गों के साथ ज्यादती: रेस्क्यू के दौरान बुजुर्गों की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था. उन्होंने बताया कि उन्हें बहला-फुसलाकर इस आश्रम में लाया गया और फिर कैदियों की तरह रखा गया. जब भी वे अपने घर जाने की इच्छा जताते, उनके साथ मारपीट की जाती थी. वर्षों से वे इसी भय और प्रताड़ना के माहौल में जीने को मजबूर थे. जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र में लोगों को जबरन रखा जा रहा था. रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि उन्हें मारपीट कर डराया जाता था और उनकी इच्छा के विरुद्ध यहां रखा गया था. कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें पटना के महावीर मंदिर और विभिन्न रेलवे स्टेशनों से लाकर यहां रखा गया.

"आश्रम संचालक उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे और लगातार मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते थे. रात को हमारे साथ मारपीट की जाती थी. जब वह घर जाने की बात करती थी तो उसके मुंह में कपड़ा डालकर डंडे से पीटा जाता था."- बुजुर्ग महिला

मकान मालकिन को नहीं मिला किराया: इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. जिस मकान में यह वृद्ध आश्रम संचालित हो रहा था, उसकी मकान मालकिन ने जिला प्रशासन को शिकायत दी थी कि पिछले 21 महीनों से उन्हें किराया नहीं दिया गया है. इतना ही नहीं, जब वह अपने ही मकान में प्रवेश करने जाती थी तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता था.

अक्सर आती थी रोने की आवाज: वहीं, स्थानीय लोगों ने भी इस आश्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. पड़ोसियों का कहना है, 'अक्सर वहां से रोने और चीखने की आवाजें आती थीं, जिससे उन्हें संदेह होता था कि अंदर कुछ गलत हो रहा है. कई बार उन्होंने बुजुर्गों के साथ मारपीट होते हुए भी देखा था, लेकिन मामला स्पष्ट नहीं होने के कारण खुलकर सामने नहीं आ पाया.'

क्या बोले एसडीएम?: मंगलवार को जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर सभी बुजुर्गों का रेस्क्यू किया. उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है. प्रशासन ने इस अवैध रूप से संचालित हो रहे वृद्ध आश्रम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान लाठियां और डंडे भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर लोगों को पीटने में किया जाता था. कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं.

"बिना किसी अधिकृत समिति की अनुमति के लोगों को रिहैबिलिटेशन के नाम पर रखा जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है. स्टाफ के जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए. जांच में यह भी सामने आया कि बिजली की आपूर्ति अवैध तरीके से बायपास कर इस्तेमाल की जा रही थी. परिसर के मालिक ने भी किराया नहीं मिलने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- विकास कुमार, एसडीएम, बेतिया

मेडिकल जांच के दौरान बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों के इस्तेमाल की भी आशंका जताई गई. वहीं, एक युवती खुद को नर्स बता रही थी लेकिन उसके पास कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई. प्रशासन ने सभी 15 लोगों का बयान दर्ज कर उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान 'उमंग' केंद्र भेज दिया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी जांच की तैयारी की जा रही है.

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