ETV Bharat / state

उत्तराखंड में लापरवाही पर गिरी गाज, खंड विकास अधिकारी देशराज पर हुआ कड़ा एक्शन

नैनीताल: प्रशासनिक लापरवाही पर नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त कार्रवाई की है. ओखलकांडा के खंड विकास अधिकारी देशराज पर लगे आरोपों की जांच में लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है. मुख्य विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई. साथ ही प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी.

दरअसल, ओखलकांडा के खंड विकास अधिकारी देशराज को विभागीय कार्यों की लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया. नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने जांच के बाद खंड विकास अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खंड विकास अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया है. दरअसल, खंड विकास अधिकारी पर विभागीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता के आरोप सामने आए थे. मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम रयाल ने इसे गंभीरता से लिया और मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे को जांच के निर्देश दिए.

जांच में पाई गई विभागीय कार्यों में लापरवाही: मुख्य विकास अधिकारी की ओर से कराई गई विस्तृत जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. जांच में ये स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारी की ओर से शासकीय कार्यों के निर्वहन में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए. इसी आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए देशराज को खंड विकास अधिकारी के पद से हटा दिया और उन्हें सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर विकासखंड रामनगर संबद्ध कर दिया गया है.