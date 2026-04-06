ETV Bharat / state

रिफाइनरी फुल स्पीड पर, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 4 हजार किलो लीटर डीजल की खपत बढ़ी

इंडियन ऑयल मुख्यालय भोपाल ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर इन दिनों काफी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. कहीं पैनिक बुकिंग की खबरें आ रही हैं तो कहीं सप्लाई बाधित हो रही है. इसी बीच तेल कंपनियों ने सोमवार का राजधानी भोपाल स्थित इंडियन ऑयल के मुख्यालय में पत्रकारवार्ता कर एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी. ऑयल कंपनियों का कहना है कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और सप्लाई चेन लगातार मजबूत बनी हुई है. आंकड़े बताते हैं कि मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन व्यवस्था अभी भी इसे संभालने की स्थिति में है. पैनिक बुकिंग से बनी थी अस्थाई स्थिति इंडियन ऑयल के स्टेट को-आर्डिनेटर अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एलपीजी को लेकर बीच में पैनिक बुकिंग की स्थिति बन गई थी. उसी समय बैकलॉग तैयार हुआ और लोगों को लगा कि गैस की कमी हो सकती है. हालांकि अब बुकिंग पूरी तरह सामान्य हो चुकी है और सिलेंडरों का वितरण भी समय पर किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करें. सभी आयल मार्केटिंग कंपनियां राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर सप्लाई को सामान्य बनाए रखने में जुटी हैं. गड़बड़ी रोकने के लिए छापामार कार्रवाई अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार एलपीजी वितरण में अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई भी की है. प्रदेश भर में 2,485 छापामार कार्रवाई की गई. इन मामलों में 10 एफआईआर दर्ज कराई गई और 3,561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. कंपनियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे और कालाबाजारी पर रोक लग सके. इसके साथ ही वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जा रही है. मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप का नेटवर्क मजबूत मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भी कंपनियों ने भरोसा जताया है. बता दें कि प्रदेश में कुल 7,147 रिटेल पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, जिनमें 654 पंप निजी कंपनियों के हैं. सप्लाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 4 टर्मिनल और 13 बल्क पेट्रोलियम डिपो बनाए गए हैं. यानी कुल 17 स्थानों से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लगातार की जा रही है. कई डिपो पाइपलाइन से जुड़े हैं जबकि कुछ रेल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जिससे आवश्यकता पड़ते ही तुरंत सप्लाई पहुंचाई जा सके. डीजल की मांग में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी