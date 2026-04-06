रिफाइनरी फुल स्पीड पर, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 4 हजार किलो लीटर डीजल की खपत बढ़ी

रिफाइनरी फुल स्पीड पर, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 4 हजार किलो लीटर डीजल की खपत बढ़ी
भोपाल स्थित इंडियन ऑयल के मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 8:09 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर इन दिनों काफी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. कहीं पैनिक बुकिंग की खबरें आ रही हैं तो कहीं सप्लाई बाधित हो रही है. इसी बीच तेल कंपनियों ने सोमवार का राजधानी भोपाल स्थित इंडियन ऑयल के मुख्यालय में पत्रकारवार्ता कर एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी. ऑयल कंपनियों का कहना है कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और सप्लाई चेन लगातार मजबूत बनी हुई है. आंकड़े बताते हैं कि मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन व्यवस्था अभी भी इसे संभालने की स्थिति में है.
पैनिक बुकिंग से बनी थी अस्थाई स्थिति
इंडियन ऑयल के स्टेट को-आर्डिनेटर अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एलपीजी को लेकर बीच में पैनिक बुकिंग की स्थिति बन गई थी. उसी समय बैकलॉग तैयार हुआ और लोगों को लगा कि गैस की कमी हो सकती है. हालांकि अब बुकिंग पूरी तरह सामान्य हो चुकी है और सिलेंडरों का वितरण भी समय पर किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करें. सभी आयल मार्केटिंग कंपनियां राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर सप्लाई को सामान्य बनाए रखने में जुटी हैं.
गड़बड़ी रोकने के लिए छापामार कार्रवाई
अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार एलपीजी वितरण में अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई भी की है. प्रदेश भर में 2,485 छापामार कार्रवाई की गई. इन मामलों में 10 एफआईआर दर्ज कराई गई और 3,561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. कंपनियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे और कालाबाजारी पर रोक लग सके. इसके साथ ही वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जा रही है.
मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप का नेटवर्क मजबूत
मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भी कंपनियों ने भरोसा जताया है. बता दें कि प्रदेश में कुल 7,147 रिटेल पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, जिनमें 654 पंप निजी कंपनियों के हैं. सप्लाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 4 टर्मिनल और 13 बल्क पेट्रोलियम डिपो बनाए गए हैं. यानी कुल 17 स्थानों से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लगातार की जा रही है. कई डिपो पाइपलाइन से जुड़े हैं जबकि कुछ रेल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जिससे आवश्यकता पड़ते ही तुरंत सप्लाई पहुंचाई जा सके.
डीजल की मांग में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी
तेल कंपनियों के अनुसार प्रदेश में पेट्रोल की खपत पहले की तरह स्थिर है, लेकिन डीजल की मांग में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. पहले प्रतिदिन लगभग 12 हजार किलोलीटर डीजल की खपत होती थी, जो अब बढ़कर 16 हजार किलोलीटर तक पहुंच गई है. कृषि सीजन के चलते यह मांग और बढ़ सकती है. हालांकि कंपनियों का दावा है कि वे इस बढ़ी हुई मांग को आसानी से पूरा कर पा रही हैं और जरूरत पड़ने पर सप्लाई और बढ़ाने की क्षमता भी मौजूद है.
अफवाहों के समय दोगुनी हो गई थी मांग
अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें फैली थी, उस समय अचानक मांग दोगुनी हो गई थी. कुछ स्थानों पर डीजल की खपत 36 हजार किलोलीटर तक पहुंच गई थी. हालांकि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही और दो दिन के भीतर ही बाजार सामान्य हो गया. अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों की वजह से ही ऐसी असामान्य मांग देखने को मिलती है, जबकि वास्तविकता में सप्लाई पर्याप्त रहती है.
एलपीजी सप्लाई का बड़ा नेटवर्क सक्रिय
प्रदेश में एलपीजी सप्लाई के लिए भी बड़ा नेटवर्क सक्रिय है. मध्य प्रदेश में 13 बाटलिंग प्लांट संचालित हो रहे हैं, जिनमें 6 इंडियन आयल, 3 बीपीसीएल और 4 एचपीसीएल के हैं. इन प्लांटों के जरिए प्रदेश भर में करीब 1552 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क से सिलेंडर पहुंचाए जाते हैं. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2 लाख 20 हजार सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है. कंपनियों का कहना है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों श्रेणियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वितरण लगातार जारी है.
कैंप लगाकर दे रहे 5 केजी वाले सिलेंडर
अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए अब अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है. करीब 95 प्रतिशत गैस बुकिंग डिजिटल प्लेटफार्म से हो रही है. सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी के जरिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैस सही उपभोक्ता तक पहुंचे. इसके अलावा कंपनियों की टीमें डिस्ट्रीब्यूटर पाइंट पर जाकर नियमित जांच और निरीक्षण भी कर रही हैं. वहीं जरूरत वाले क्षेत्रों में छोटे 5 किलोग्राम सिलेंडर और विशेष कैंप लगाकर भी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.