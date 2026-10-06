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IND-WI T20 match: मंगलवार को बंद हुए ऑफलाइन काउंटर, बुधवार को मिलेंगे ऑनलाइन टिकट

टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत-वेस्टइंडीज टी20 मुकाबले को लेकर मंगलवार को टिकट काउंटर पर दर्शकों की भारी भीड़ रही.