IND-WI T20 match: मंगलवार को बंद हुए ऑफलाइन काउंटर, बुधवार को मिलेंगे ऑनलाइन टिकट
रांची में टी20 क्रिकेट मैच को लेकर ऑफलाइन काउंटर बंद हो गये हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 11:06 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत-वेस्टइंडीज टी20 मुकाबले को लेकर मंगलवार को टिकट काउंटर पर दर्शकों की भारी भीड़ रही.
टिकट खरीदने के लिए सुबह से ही क्रिकेट प्रेमी कतार में नजर आये. इस दौरान काउंटरों के बाहर टिकटों की कालाबाजारी का भी मामला गर्म रहा. कुछ दर्शकों ने टिकटों की कथित कालाबाजारी को लेकर गंभीर आरोप लगाये और व्यवस्था पर सवाल उठाये.
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. मंगलवार को ऑफलाइन टिकट बिक्री का दूसरा दिन था. इस दौरान करीब 10,200 टिकटों की बिक्री हुई। इसमें काउंटर से बिके टिकटों के अलावा जेएससीए सदस्यों और एफिलिएटेड जिलों के टिकट भी शामिल हैं. टिकट लेने के लिए काउंटर के बाहर दर्शकों की लंबी कतार लगी रही. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गयी थी.
जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि मंगलवार को ऑफलाइन टिकट काउंटर बंद कर दिये गये हैं. बुधवार को काउंटर नहीं खोले जाएंगे लेकिन दर्शकों को ऑनलाइन टिकट मिलेंगे. उन्होंने कहा कि जो दर्शक स्टेडियम के काउंटर से टिकट नहीं ले सके हैं, वे बुधवार को ऑनलाइन माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे.
टिकट बिक्री के दौरान काउंटर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी रही. पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में दर्शकों को कतारबद्ध तरीके से टिकट लेने की व्यवस्था की गयी. मैच के दिन भी बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, प्रवेश और निकास व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पार्किंग और यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं.
इधर, भारत और वेस्टइंडीज की दोनों टीमों के रांची पहुंचने को लेकर भी तैयारियां पूरी की जा रही हैं. संजय पांडे ने बताया कि बुधवार को दोपहर बाद करीब 3.30 बजे दोनों टीमें रांची पहुंचेंगी. दोनों टीमों का स्वागत होटल रेडिशन ब्लू और जेएससीए स्टेडियम में किया जाएगा. टीमों के आगमन को देखते हुए संबंधित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी.
स्टेडियम में मैच को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पिच, मैदान, कैमरा सेटअप और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है. दर्शकों के प्रवेश और बैठने की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. 9 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह लगातार बढ़ रहा है.
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