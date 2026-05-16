ऑनलाइन खत्म, अब ऑफलाइन जनगणना: पहले चरण में 14 जून तक चलेगा मकान सूचीकरण अभियान
राजस्थान में आज से ऑफलाइन जनगणना का कार्य शुरू हो गया. इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर परिवारों से कुल 33 प्रकार की जानकारियां जुटाएंगे.
Published : May 16, 2026 at 11:34 AM IST
जयपुर: राजस्थान में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की शुरुआत आज से हो गई है. इस चरण में 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' का कार्य किया जाएगा. राज्यभर में 14 जून तक प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाएंगे. इससे पहले 1 मई से 15 मई तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प दिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कराई. 15 लाख 81 हजार से अधिक लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी सूचीबद्ध की है. जिनमें सर्वाधिक जयपुर में 3 लाख 32 हजार से अधिक लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग किया, जबकि सबसे कम आंकड़ा जैसलमेर में रहा, यहां 7 हजार 852 लोगों ने ऑनलाइन जानकारी अपडेट की.
33 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे: पहले चरण में प्रगणक परिवारों से कुल 33 प्रकार की जानकारियां जुटाएंगे. इनमें मकान की स्थिति, स्वामित्व, निर्माण सामग्री, परिवार के सदस्यों की संख्या, पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, शौचालय, रसोईघर, इंटरनेट सुविधा, मोबाइल और वाहन संबंधी जानकारी शामिल है. इसके अलावा, खाना पकाने में उपयोग होने वाले ईंधन, अनाज उपभोग तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे. राज्य सरकार और जनगणना विभाग के अनुसार, लगभग 1.60 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक इस अभियान में लगाए गए हैं. सभी कर्मचारियों को टैबलेट और डिजिटल ऐप के माध्यम से डेटा संग्रहण का प्रशिक्षण दिया गया है.
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स्वगणना में जयपुर और सीकर रहे आगे: प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, स्वगणना प्रक्रिया में जयपुर जिला सबसे आगे रहा, जहां शहरी परिवारों ने ऑनलाइन पोर्टल का सबसे अधिक उपयोग किया. जयपुर में 3,32,958 लोगों ने जबकि सीकर जिले में 1,74,633 लोगों ने ऑनलाइन जानकारी भरी. यहां प्रशासन की जागरूकता मुहिम के चलते लोगों की भागीदारी बेहतर रही. वहीं, सीमावर्ती और दूरदराज क्षेत्रों वाले जैसलमेर, फलोदी और सिरोही जिलों में इंटरनेट और तकनीकी जागरूकता कम होने के कारण स्वगणना की गति अपेक्षाकृत धीमी रही. इनमें सबसे कम जैसलमेर में 7,172, सिरोही में 9,322 और फलोदी में 9,597 लोगों ने स्वतः जानकारी उपलब्ध कराई. अधिकारियों का कहना है कि अब घर-घर सर्वे के जरिए इन क्षेत्रों का डेटा ऑफलाइन तरीके से पूरा किया जाएगा.
अब ऑफलाइन मोड में कैसे होगा काम: जनगणना संचालन निदेशालय के निदेशक विष्णु चरण मलिक ने बताया कि स्वगणना चरण पूरा होने के बाद अब जनगणना का मुख्य कार्य ऑफलाइन फील्ड सर्वे के रूप में किया जाएगा. प्रगणक प्रत्येक घर पर जाकर परिवार के मुखिया से जानकारी लेंगे और डिजिटल ऐप में डेटा दर्ज करेंगे. जिन परिवारों ने पहले ऑनलाइन जानकारी दी है, उनका सत्यापन भी किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विशेष टीमें बनाई गई हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में वार्डवार निगरानी की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही और पूर्ण जानकारी दें तथा पहचान पत्र देखकर ही जानकारी साझा करें. जनगणना विभाग का मानना है कि यह अभियान भविष्य की सरकारी योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और विकास नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.