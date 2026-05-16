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ऑनलाइन खत्म, अब ऑफलाइन जनगणना: पहले चरण में 14 जून तक चलेगा मकान सूचीकरण अभियान

जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक सीएम से स्वगणना प्रपत्र भरवाते हुए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की शुरुआत आज से हो गई है. इस चरण में 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' का कार्य किया जाएगा. राज्यभर में 14 जून तक प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाएंगे. इससे पहले 1 मई से 15 मई तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प दिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कराई. 15 लाख 81 हजार से अधिक लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी सूचीबद्ध की है. जिनमें सर्वाधिक जयपुर में 3 लाख 32 हजार से अधिक लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग किया, जबकि सबसे कम आंकड़ा जैसलमेर में रहा, यहां 7 हजार 852 लोगों ने ऑनलाइन जानकारी अपडेट की. 33 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे: पहले चरण में प्रगणक परिवारों से कुल 33 प्रकार की जानकारियां जुटाएंगे. इनमें मकान की स्थिति, स्वामित्व, निर्माण सामग्री, परिवार के सदस्यों की संख्या, पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, शौचालय, रसोईघर, इंटरनेट सुविधा, मोबाइल और वाहन संबंधी जानकारी शामिल है. इसके अलावा, खाना पकाने में उपयोग होने वाले ईंधन, अनाज उपभोग तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे. राज्य सरकार और जनगणना विभाग के अनुसार, लगभग 1.60 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक इस अभियान में लगाए गए हैं. सभी कर्मचारियों को टैबलेट और डिजिटल ऐप के माध्यम से डेटा संग्रहण का प्रशिक्षण दिया गया है. पढ़ें: जनगणना 2027 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेशवासियों से अपील, कहा- अतिथि सत्कार की परंपरा निभाएं