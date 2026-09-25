नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और भरोसा कायम रखने पर जोर, DPDP एक्ट पर कार्यशाला
रांची में डीपीडीपी एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 5:42 PM IST
रांचीः डिजिटल दौर में सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में इस डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है.
इसी उद्देश्य से रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित न्यू ऑडिटोरियम में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 को लेकर विभागीय कार्यशाला आयोजित की गई.
इसका आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के अधीन सी-डैक, कोलकाता ने झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के समन्वय से किया. इसमें अलग अलग सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी गवर्नेंस से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई.
आईटी निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि नागरिक सरकार पर भरोसा करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं. ऐसे में इस डेटा की सुरक्षा करना सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. इसलिए अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के साथ-साथ उनके व्यावहारिक अनुपालन की जानकारी होना जरूरी है.
इस कार्यशाला में अधिकारियों को समझाया गया कि सरकारी विभागों में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को किस तरह सुरक्षित रखा जाए और डेटा के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए. विशेषज्ञों ने Data Fiduciary के दायित्व, Data Principal के अधिकार, Consent Management, शिकायत निवारण और Data Breach जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी.
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि साइबर जोखिम और डेटा लीक की घटनाओं को देखते हुए केवल डेटा इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी है. सरकारी डिजिटल सेवाओं में Privacy by Design को अपनाने और डेटा सुरक्षा को सिस्टम की शुरुआत से ही शामिल करने पर जोर दिया गया.
इस कार्यशाला में केस स्टडी, प्रेजेंटेशन और इंटरएक्टिव सेशन के जरिए अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. सी-डैक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृण्मय दास, हैदराबाद के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. चास मूर्ति और MeitY के पूर्व जीसी साइबर लॉ डॉ. संदीप चटर्जी ने भी डेटा पॉलिसी और प्राइवेसी गवर्नेंस के पहलुओं पर विचार साझा किए.
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