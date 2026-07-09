बार-बार वॉशरूम जाने पर कमिश्नर ने अधिकारियों की कराई शुगर जांच, 49 में 15 को निकली डायबिटीज
मैहर में कमिश्नर की समीक्षा बैठक के बीच वरिष्ठ अधिकारी ने जताई नाराजगी. स्वास्थ्य विभाग ने बैठक स्थल पर लगाया जांच शिविर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:58 PM IST
मैहर: मैहर में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान गुरुवार को एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया. बैठक के दौरान कई अधिकारी बार-बार वॉशरूम के लिए बाहर जा रहे थे. इससे बैठक की कार्यवाही प्रभावित होती देख वरिष्ठ अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और इसके पीछे का कारण जानना चाहा. जब अधिकारियों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या की बात कही तो वरिष्ठ अधिकारी ने तत्काल सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की ब्लड शुगर जांच कराने के निर्देश दे दिए.
निर्देश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई और बैठक स्थल के बाहर ही शुगर जांच के लिए विशेष शिविर लगा दिया गया. कुछ ही देर में बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी गई. अचानक शुरू हुई इस स्वास्थ्य जांच को देखकर बैठक में मौजूद लोग भी आश्चर्यचकित रह गए.
49 लोगों की हुई जांच, 15 में मिला बढ़ा हुआ शुगर लेवल
स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई लैब के अटेंडर धनुष कुमार ने बताया "बैठक में मौजूद कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों के ब्लड शुगर की जांच की गई. इनमें से 15 लोगों का शुगर लेवल सामान्य से अधिक पाया गया. ऐसे अधिकारियों को आगे विस्तृत जांच कराने, चिकित्सकीय परामर्श लेने तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी गई.
स्वास्थ्य को लेकर दिया गया विशेष संदेश
इस दौरान अधिकारियों को यह भी समझाया गया कि मधुमेह(डायबिटीज) एक ऐसी बीमारी है, जिसके शुरुआती लक्षण कई बार सामान्य लगते हैं. बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक थकान महसूस होना और वजन में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच करानी चाहिए. समय पर जांच और उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित रखा जा सकता है.
प्रशासनिक बैठकों में स्वास्थ्य जांच की पहल बनी चर्चा का विषय
बैठक के बीच इस तरह अचानक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाने की पूरे प्रशासनिक अमले में चर्चा रही. कई अधिकारियों ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया, क्योंकि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है. वहीं कुछ अधिकारियों ने इसे कार्य के साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी माना.
व्यस्त दिनचर्या और तनाव बन रहे बीमारी की वजह
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यस्त कार्यशैली, लंबे समय तक बैठकर काम करना, तनाव, अनियमित खानपान और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि का अभाव मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित आहार और व्यायाम बेहद जरूरी है. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान अधिकारियों के स्वास्थ्य की स्थिति जानने के उद्देश्य से यह जांच कराई गई.