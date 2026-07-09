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बार-बार वॉशरूम जाने पर कमिश्नर ने अधिकारियों की कराई शुगर जांच, 49 में 15 को निकली डायबिटीज

बैठक के बीच अधिकारियों की कराई गई शुगर जांच ( ETV Bharat )

मैहर: मैहर में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान गुरुवार को एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया. बैठक के दौरान कई अधिकारी बार-बार वॉशरूम के लिए बाहर जा रहे थे. इससे बैठक की कार्यवाही प्रभावित होती देख वरिष्ठ अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और इसके पीछे का कारण जानना चाहा. जब अधिकारियों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या की बात कही तो वरिष्ठ अधिकारी ने तत्काल सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की ब्लड शुगर जांच कराने के निर्देश दे दिए. निर्देश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई और बैठक स्थल के बाहर ही शुगर जांच के लिए विशेष शिविर लगा दिया गया. कुछ ही देर में बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी गई. अचानक शुरू हुई इस स्वास्थ्य जांच को देखकर बैठक में मौजूद लोग भी आश्चर्यचकित रह गए. समीक्षा बैठक के बीच अधिकारियों की कराई गई शुगर जांच (ETV Bharat) 49 लोगों की हुई जांच, 15 में मिला बढ़ा हुआ शुगर लेवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई लैब के अटेंडर धनुष कुमार ने बताया "बैठक में मौजूद कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों के ब्लड शुगर की जांच की गई. इनमें से 15 लोगों का शुगर लेवल सामान्य से अधिक पाया गया. ऐसे अधिकारियों को आगे विस्तृत जांच कराने, चिकित्सकीय परामर्श लेने तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी गई.