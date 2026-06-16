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दिल्ली में GST का 'नया अवतार': अधिकारियों को सिखाई जा रही जांच और डिजिटल टूल्स की बारीकियां

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीएसटी अधिकारियों को और निरीक्षकों के लिए इस प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 6:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अब अपने टैक्स प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस कवायद के तहत ट्रेड एंड टैक्स विभाग ने अपने जीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का एक व्यापक 'जीएसटी डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम' शुरू किया है. 26 जून तक चलने वाले इस ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य, अधिकारियों को जीएसटी के कानूनी प्रावधानों और तकनीकी कौशल में निपुण बनाना है.

राजस्व से आगे बढ़कर जनसेवा का लक्ष्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि कर प्रशासन अब केवल सरकारी खजाने में पैसा जमा करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह तकनीक, कानून और जनसेवा का एक एडवांस सिस्टम बन गया है. इस प्रशिक्षण के जरिए अधिकारियों की कार्यक्षमता को उस स्तर पर ले जाया जाएगा, जिससे करदाताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें. यह ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान 'राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी' (NACIN) के विशेषज्ञों की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है.

जांच, प्रवर्तन और डिजिटल टूल्स पर विशेष फोकस

ट्रेनिंग में जीएसटी के मूल सिद्धांतों जैसे आईटीसी, रिफंड, ई-वे बिल, रिटर्न फाइलिंग और ऑडिट के अलावा, आधुनिक जांच प्रक्रियाओं पर खास जोर दिया गया है. डिजिटल जांच में अधिकारियों को डिजिटल टूल्स के जरिए साक्ष्य जुटाने, डेटा विश्लेषण और बैक-ऑफिस संचालन की ट्रेनिंग दी जा रही है. कानूनी बारीकियों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के नए प्रावधानों को अधिकारियों को गहराई से समझाया जाएगा. वहीं खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती और अदालती मामलों के संचालन की प्रक्रिया को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है.

अनिवार्य है ट्रेनिंग, बरती जाएगी सख्ती

मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि नव-नियुक्त सहायक आयुक्तों, जीएसटी अधिकारियों और निरीक्षकों के लिए इस प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य है. विभाग की ओर से तैयार किए गए 'मास्टर ट्रेनर्स' न केवल खुद सीखेंगे, बल्कि बाद में विभाग के अन्य कर्मियों के लिए संसाधन की भूमिका भी निभाएंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कोई अधिकारी बिना अनुमति के गायब रहता है या ट्रेनिंग के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उस पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई तय है.

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