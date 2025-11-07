ETV Bharat / state

अधिकारियों ने लगाई पुष्कर सरोवर में डुबकी और ब्रह्माजी से लिया आशीर्वाद, पहली बार ऐसी पूजा, जानिए वजह

प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले की सफलता के लिए दिया धन्यवाद. असुविधा के लिए तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों से मांगी क्षमा.

Officials bathe and worship at the ghat in Pushkar
पुष्कर में घाट पर स्नान और पूजा करते अधिकारी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: जिला प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला-2025 शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद राहत की सांस ली. प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्कर सरोवर की पूजा की और जगत पिता ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया. ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर मेले की सफलता के लिए जगत पिता का धन्यवाद दिया. मेले में किसी तरह की असुविधा होने पर लोगों से क्षमा याचना भी की. अजमेर में पहली बार प्रशासन ने मेला संपन्न होने पर ऐसी पूजा की है.

पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि पुष्कर मेला सम्पन्न होने पर प्रशासनिक और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पवित्र सरोवर में स्नान किया. जगत पिता ब्रह्मा से कामना की कि आगे भी मेले की व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहे. मेले में आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को साथ ही स्थानीय लोगों को कोई असुविधा हुई तो क्षमा चाहते हैं. आगे ऐसी कोई त्रुटि न हो, इसका प्रयास करेंगे.

पूजा को लेकर बोले अधिकारी... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर कार्तिक मेला संपन्न, आस्था और उत्सव का दिखा अद्भुत संगम, 4.9 करोड़ का हुआ कारोबार

प्रशासनिक अधिकारियों ने माना कि जगत पिता मेले की व्यवस्थाएं ब्रह्माजी खुद संभालते हैं. अधिकारी और कार्मिक निमित्त मात्र होते हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को सरोवर के सप्त ऋषि घाट पर सामूहिक स्नान कर आचमन किया. तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में पूजा की. इसके बाद मेले के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर धन्यवाद दिया. पवित्र सरोवर में डुबकी के बाद अधिकारी ब्रह्मा मंदिर पहुंचे. एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार, यातायात पुलिस के सीओ आयुष वशिष्ठ, पुष्कर नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा आदि भी मौजूद रहे. पुष्कर में वर्षों से मेला होता आया है, लेकिन पहली बार अधिकारियों ने ऐसे पूजा कर पुष्कर राज का धन्यवाद दिया.

एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि 15 दिवसीय पुष्कर मेले में सबसे पहले पशु मेला शुरू हुआ. इसके बाद सांस्कृतिक और फिर सबसे अहम धार्मिक मेला हुआ. इसमें एकादशी से पूर्णिया तक पंच तीर्थ स्नान होता है. प्रशासन, पुलिस, समिति एवं विभिन्न विभागों में दिन-रात मेले में सेवाएं दी. सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि मेला शांतिपूर्ण संपन्न होगा, तब सभी प्रशासनिक और अन्य विभागों के अधिकारी पवित्र सरोवर में डुबकी लगाएंगे.

TAGGED:

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025
पहली बार ऐसी पूजा
OFFICERS THANKED LORD BRAHMAJI
APOLOGIES TO PILGRIMS
INTERNATIONAL PUSHKAR FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कमिश्नरेट में हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग, नियम तोड़े तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, मोबाइल पर आएगा चालान

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव परिणाम 2025: चारों पदों पर लेफ्ट का कब्जा, छह साल बाद जेएनयू को मिली महिला अध्यक्ष

अमेरिका ने मिनटमैन III ICBM मिसाइल का किया परीक्षण, जानें इसकी ताकत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.