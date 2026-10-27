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विधानसभा चुनाव: अफसर करेंगे 12 हजार मतदान केंद्रों का निरीक्षण, जमा होंगे लाइसेंसी हथियार

अफसर करेंगे 12 हजार मतदान केंद्रों का निरीक्षण ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रदेश के सभी 12,543 मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा. इसके तहत मतदान केंद्रों की भवन स्थिति और मतदाताओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी. दरअसल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मंगलवार को सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (SSR) की तैयारियों और ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की प्रगति की समीक्षा की गई.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मतदान केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया जाए. जिन भवनों की हालत जर्जर पाई जाए, वहां के मतदान केंद्र को नजदीकी सरकारी भवन में स्थानांतरित करने की विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाएगी. निरीक्षण के दौरान बिजली, पेयजल, शौचालय, रैम्प और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता करने को कहा गया. ताकि मतदान के दिन खासकर दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला मतदाताओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.