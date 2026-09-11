कोर्ट में तय ड्रेस कोड में पेश होंगे अधिकारी, हलफनामे पर नीली स्याही से दस्तखत
हाईकोर्ट की टिप्पणी व चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पत्र के बाद यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:56 PM IST
प्रयागरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल मनोज कुमार सिंह के पत्र के बाद प्रदेश शासन ने न्यायालय की गरिमा और प्रोटोकॉल बनाए रखने को लेकर प्रदेश के सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (न्याय) को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि न्यायालय के आदेशों के क्रम में जब अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं या हलफनामा दाखिल करते हैं तो अक्सर वे निर्धारित प्रोटोकॉल और कोर्ट की गरिमा का पालन नहीं करते. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वयं उन्हें बुलाकर राज्य सरकार को तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश और सर्कुलर जारी करने को कहा था.
इसी पत्र के आधार पर न्याय विभाग से होते हुए नियुक्ति अनुभाग ने सभी आईएएस, मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों व जिलाधिकारियों के लिए आदेश जारी किए हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से चाहे शारीरिक रूप से हाजिर होना हो या वर्चुअल माध्यम से, अधिकारियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित ड्रेस कोड में ही उपस्थित होना होगा.
हलफनामे पर लगने वाली फोटो हाल ही की और शालीन कपड़ों में होनी चाहिए. फोटो में आधुनिक/भड़कीले कपड़े, खुले बाल या रंगीन चश्मे पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारी या शपथ आयुक्त/नोटरी के हस्ताक्षर और मोहर में लाल, काली, हरी या अन्य किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं होगा. इसके लिए केवल नीले रंग की स्याही का ही प्रयोग अनिवार्य किया गया है. शासन ने सभी विभागों के प्रमुखों और जिलाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
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