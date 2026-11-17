CSIR-CIMFR के 80 साल पूरे, HCL चेयरमैन ने अधिकारियों को दी कार्य संस्कृति बदलने की नसीहत, कहा फील्ड कर्मचारियों की मुश्किलों को समझें
CSIR-CIMFR के स्थापना दिवस पर अनुपम मिश्रा ने कहा कि एसी में बैठकर धूप में काम करने वालों का अधिकारी दर्द समझें. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 17, 2026 at 7:15 PM IST
धनबादः देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (Council of Scientific & Industrial Research) CSIR-CIMFR ने अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर आयोजित समारोह में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि CMPDI के निदेशक तकनीकी आनंद मोहन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे.
कार्यक्रम के दौरान अनुपम मिश्रा ने संस्थानों में बेहतर कार्य संस्कृति और अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर एक अहम संदेश दिया. उन्होंने 2/20 और 24/48 का फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले अधिकारियों को उन कर्मचारियों की परिस्थितियों का भी एहसास होना चाहिए, जो 48 डिग्री तापमान में जमीन पर उतरकर काम करते हैं.
भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर जोर
CSIR-CIMFR के 80वें स्थापना दिवस पर संस्थान में विशेष आयोजन किया गया. समारोह के साथ आयोजित औद्योगिक संवाद में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र की भावी जरूरतों पर चर्चा हुई. इस दौरान संस्थान की आठ दशकों की उपलब्धियों को याद करने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में अनुसंधान की भूमिका पर भी जोर दिया गया.
कर्मचारियों की परेशानियों को ध्यान में रखना जरूरीः HCL चेयरमैन
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा ने अधिकारियों को कार्य संस्कृति में बदलाव का संदेश दिया. उन्होंने 2/20 के फॉर्मूले की व्याख्या करते हुए कहा कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा के महज दो साल बचे हैं, उन्हें कोई भी नियम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसी व्यवस्था के तहत उनके जूनियर कर्मचारियों को अगले 20 वर्षों तक काम करना पड़ सकता है. इसलिए नीतियां बनाते वक्त केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और उनकी व्यावहारिक परेशानियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों की कठिनाइयों को महसूस करना जरूरीः अनुपम मिश्रा
इसी तरह 24/48 के फॉर्मूले के जरिए उन्होंने अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों की कार्यस्थितियों के बीच अंतर को सामने रखा. उन्होंने कहा कि 24 डिग्री तापमान वाले वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर काम करने वाले अधिकारियों को यह भी समझना चाहिए कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी 48 डिग्री की भीषण गर्मी में फील्ड में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. ऐसे में निर्णय लेने से पहले उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को महसूस करना और उनकी जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था बनाना जरूरी है.
सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल
अनुपम मिश्रा ने कहा कि किसी भी संस्थान की प्रगति केवल मशीनों, तकनीक और संसाधनों से सुनिश्चित नहीं होती. इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास, बेहतर संवाद और संवेदनशील कार्य संस्कृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. वहीं कार्यक्रम में मौजूद CMPDI के निदेशक तकनीकी आनंद मोहन और अन्य अतिथियों ने भी अनुसंधान संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया.
80 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी करने वाले CSIR-CIMFR ने इस अवसर पर भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप अनुसंधान को नई दिशा देने और उद्योगों के साथ साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.
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