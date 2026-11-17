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CSIR-CIMFR के 80 साल पूरे, HCL चेयरमैन ने अधिकारियों को दी कार्य संस्कृति बदलने की नसीहत, कहा फील्ड कर्मचारियों की मुश्किलों को समझें

HCL के अध्यक्ष, CSIR-CIMFR के निदेशक और अन्य ( Etv Bharat )

धनबादः देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (Council of Scientific & Industrial Research) CSIR-CIMFR ने अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर आयोजित समारोह में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि CMPDI के निदेशक तकनीकी आनंद मोहन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान अनुपम मिश्रा ने संस्थानों में बेहतर कार्य संस्कृति और अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर एक अहम संदेश दिया. उन्होंने 2/20 और 24/48 का फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले अधिकारियों को उन कर्मचारियों की परिस्थितियों का भी एहसास होना चाहिए, जो 48 डिग्री तापमान में जमीन पर उतरकर काम करते हैं.