सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का काउंट डाउन शुरू, सीएम बोले - भव्य आयोजन कर राज्य को दिलाएं अलग पहचान

सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर खेल मंंत्री और अन्य पदाधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया.

SAAF Senior Athletics Championship
सीएम हेमंत सोरेन को आमंत्रित करते खेल मंत्री, खेल सचिव, खेल निदेशक और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 3:40 PM IST

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है. यह प्रतियोगिता 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी. इसमें छह दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के एथलीट हिस्सा लेंगे. करीब 300 अंतरराष्ट्रीय एथलीट, कोच और तकनीकी पदाधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.

आज पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक ने सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात कर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को संध्या 6 बजे से आयोजित होगा. इसका आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा. इस मौके पर खेल मंत्री ने रांची में आयोजित हो रहे सैफ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तैयारियों से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता आ रहा है. इसी कड़ी में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रांची में आयोजित होना पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि इसका भव्य, शानदार और सफल आयोजन हो ताकि खेल के क्षेत्र में हमारे राज्य की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान स्थापित हो सके.

बता दें कि इस आयोजन से झारखंड के खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह है. स्थानीय खेलप्रेमी भी खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए उत्सुक हैं. आयोजन समिति को उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से न केवल खेल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि झारखंड की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी. खेल प्रेमियों को अब 24 अक्टूबर का इंतजार है, जब रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन होगा.

