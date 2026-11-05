दिवाली-छठ पूजा को लेकर जयपुर रेलवे अलर्ट मोड पर, पटाखे ले जाने पर रोक, धूम्रपान करने पर भी होगी कार्रवाई
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया-खतरनाक पदार्थों को ट्रेन के यात्री डिब्बों या पार्सल में ले जाना प्रतिबंधित है
Published : November 5, 2026 at 7:17 PM IST
जयपुर: दीपावली और छठ के त्योहार पर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट है.रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में पटाखे, आतिशबाजी और अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर सख्ती बढ़ा दी है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ न रखें, जिससे आग लगने या किसी दुर्घटना की आशंका हो. इसके साथ ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
ज्वलनशील पदार्थों पर सख्त प्रतिबंध: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया- त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों को ट्रेन के यात्री डिब्बों या पार्सल में ले जाना प्रतिबंधित है. इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में जांच और निगरानी बढ़ाई गई है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे कर्मचारियों की ओर से सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्कैनिंग और डॉग स्क्वॉड की सहायता से संदिग्ध सामान की जांच की जा रही है.
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धूम्रपान करने पर होगी कार्रवाई: रेलवे की ओर से यात्रियों को ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान नहीं करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है. इस संबंध में टिकट जांच कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 167 में संशोधन के अनुसार, रेलवे परिसर और रेल डिब्बों में धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान किया गया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान: रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में खतरनाक वस्तुएं अवैध रूप से ले जाने पर तीन वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. वहीं, जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 165 में प्रतिबंधित श्रेणी के आपत्तिजनक पदार्थों को अवैध रूप से रेलवे में लाने पर कम से कम 10,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान किया गया है.
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यात्रियों से सुरक्षित यात्रा की अपील: रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें. किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी, टीटीई या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें. त्योहारों के दौरान यात्रियों की सतर्कता और जागरूकता सभी के सफर को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण है.
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