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दिवाली-छठ पूजा को लेकर जयपुर रेलवे अलर्ट मोड पर, पटाखे ले जाने पर रोक, धूम्रपान करने पर भी होगी कार्रवाई

रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करते रेलवे अधिकारी. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली और छठ के त्योहार पर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट है.रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में पटाखे, आतिशबाजी और अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर सख्ती बढ़ा दी है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ न रखें, जिससे आग लगने या किसी दुर्घटना की आशंका हो. इसके साथ ही रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ज्वलनशील पदार्थों पर सख्त प्रतिबंध: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया- त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों को ट्रेन के यात्री डिब्बों या पार्सल में ले जाना प्रतिबंधित है. इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में जांच और निगरानी बढ़ाई गई है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे कर्मचारियों की ओर से सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्कैनिंग और डॉग स्क्वॉड की सहायता से संदिग्ध सामान की जांच की जा रही है.