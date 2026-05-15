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गाजियाबाद में DM समेत तमाम अधिकारी बाइक और कारपूलिंग से पहुंचेंगे कार्यालय, वर्चुअल होंगी सभी बैठकें

वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच केंद्र सरकार ऊर्जा बचत और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर गंभीर पहल कर रही है.

गाजियाबाद में DM बाइक से पहुंचे कार्यालय
गाजियाबाद में DM बाइक से पहुंचे कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 8:00 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए आह्वान के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर भी इसके असर साफ दिखाई देने लगे हैं. इसी क्रम में गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब वह स्वयं भी बाइक या कार पूलिंग के माध्यम से कार्यालय आएंगे, साथ ही जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी साझा परिवहन अपनाने और वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की थी कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों को अगले एक वर्ष तक अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए. उन्होंने सोने की खरीदारी रोकने, विदेश यात्राएं टालने, पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी. प्रधानमंत्री की अपील को आधार बनाते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अब अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना शुरू कर दिया है.

गाजियाबाद में अधिकारी बाइक और कारपूलिंग से पहुंचेंगे कार्यालय (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट और विकास भवन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यमों को अपने, कार पूलिंग करने और दोपहिया वाहनों का कार्यालय आने-जाने में प्रयोग करने की अपील की. जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी अधिकारी स्वयं कार पूलिंग, बाइक शेयरिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो आम जनता भी इस दिशा में प्रेरित होगी.

डीएम ने कहा कि ऐसे तमाम अधिकारी जिनके आवास कार्यालय के आसपास है, वह एक साथ बाइक से कार्यालय आए. यदि चार या पांच अधिकारी एक ही क्षेत्र से आते हैं तो वह कार पुलिंग का सहारा लें, इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा. उन्होंने कहा कि आवश्यक रूप से अलग-अलग वाहनों का उपयोग अब समय की मांग के अनुसार काम करना बेहद जरूरी है.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अब सरकारी बैठकों में भी बदलाव किया जाएगा. फिजिकल मीटिंग्स के स्थान पर वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने के निर्देश सभी विभागों को जारी कर दिए गए हैं. फील्ड में तैनात अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से बैठकों में जोड़ा जाएगा, ताकि आने आवश्यक यात्रा से बचा जा सके. डीएम का कहना है कि इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

डीएम ने अधिकारियों को निजी यात्राओं और छुट्टियों के दौरान भी अपनी व्यक्तिगत वाहनों के बजाए ट्रेन और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि यदि सरकारी तंत्र स्वयं इस अभियान को गंभीरता से अपनाएगा तो समझ में इसका व्यापक प्रभाव साफ नजर आएगा. जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है.

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