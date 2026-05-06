फर्रुखाबाद में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख की नकली कीटनाशक बरामद
गत्तों में कीटनाशक के एक-एक लीटर के 2,520 डिब्बे, यह कीटनाशक दुकानों पर सप्लाई के लिए दूसरे प्रांत से मंगाई गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 9:57 AM IST
फर्रुखाबाद: जिला में मंगलवार रात की देर रात सूचना पर पांचाल घाट स्थित एक घर के परिसर में अधिकारियों ने छापा मारकर 25 लाख रुपये की नकली कीटनाशक पकड़ी है. अधिकारियों ने लोडर मंगवाकर नकली कीटनाशक को कब्जे में ले लिया.
उपकृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि कन्नौज से फर्रुखाबाद के अधिकारियों को सूचना दी. इस पर मंगलवार रात उपकृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी सतीश कुमार, नायब तहसीलदार हर्षित, संबंधित कंपनी के अधिकारियों, पांचाल घाट चौकी प्रभारी के साथ पांचाल घाट स्थित लालू मार्केट के पास एक घर के परिसर में छापा मारा. वहां पेड़ के नीचे 252 गत्ते तिरपाल से ढके रखे मिल गए. कंपनी के अधिकारियों ने गत्ते देख कीटनाशक नकली होने की पुष्टि की.
उपकृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि, पकड़े गए गत्ते इसी मार्केट में संचालित किसान एजेंसी के हैं. अधिकारियों ने सभी गत्ते कब्जे में लेने के साथ लोडर से सरकारी गोदाम में पहुंचा दिए. इस दौरान न तो एजेंसी संचालक सामने आया और न ही कोई अन्य दुकानदार.
उपकृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि गत्तों में कीटनाशक के एक-एक लीटर के 2,520 डिब्बे हैं. इनकी करीब 25 लाख रुपये कीमत है. यह कीटनाशक दुकानों पर सप्लाई के लिए दूसरे प्रांत से मंगाई गई थी. अवैध कारोबार की तह तक जाने के लिए जांच की जा रही है. किसान एजेंसी के संचालक को बुलाया गया है. जिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद एजेंसी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.
वहीं, जिला कृषि रक्षा अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि यूपीआई ब्रांड का नकली पेस्टिसाइड पांचाल घाट पर पास पकड़ा गया, जिसकी कीमत 25 लाख रुपये है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. इससे यूपीएल इलेक्ट्रॉन एक शक्तिशाली बीज उपचार फफूंदनाशक और कीटनाशक है, जिसे एजोक्सीस्ट्रोबिन, थियोफेनेट मिथाइल और थियामेथॉक्सम के अनूठे संयोजन से तैयार किया गया है.
यह बीजों और अंकुरित पौधों को कई प्रकार के फफूंद रोगों और शुरुआती चरण के कीटों से बचाता है, जिससे मजबूत अंकुरण और स्वस्थ फसल की स्थापना सुनिश्चित होती है.
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