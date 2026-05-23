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बनारस में जल्द दूर होगी बिजली कटौती की समस्या, लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं

बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर भी सख्त एक्शन के आदेश.

जल्द दूर होगी बिजली कटौती की समस्या
जल्द दूर होगी बिजली कटौती की समस्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 1:02 PM IST

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वाराणसी: यूपी के वाराणसी की आला अधिकारियों ने जिले बिजली और ट्रैफिक की समस्या को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. साथ ही बार-बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए. बता दें कि वाराणसी मंडलायुक्त एस राज लिंगम ने भीषण गर्मी में लोगों को होने वाली बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता करें. इस बात को भी सुनिश्चित करें की ट्रिपिंग की समस्या कम हो सके.

पार्षदगणों के फोन उठाए बिजली विभाग के अधिकारी: बता दें कि भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती से वाराणसी के लोग परेशान हैं, जिसको लेकर वाराणसी के अधिकारियों ने बिजली विभाग संगय बैठक की, जिसमें मंडलायुक्त ने बिजली विभाग को निर्देशित किया कि सभी बिजलीघरों पर तैनात कर्मी, जेईएस डी ओ संबंधित पार्षदगणों के फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव रखें, उनके फोन उठायें, जिससे समस्या से अवगत हो सकें और उनको समस्या के निवारण में लगने वाले संभावित समय के बारे में जानकारी दें. बिजलीघर के ह्वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को सूचित करें.

निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें विभाग: सभी अधिकारी अपने संबंधित फील्ड में भ्रमण करें, वस्तुस्थिति से अवगत होकर समस्या का शीघ्र निस्तारण कराए, सोशल मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से आगामी कार्य हेतु होने वाले आपूर्ति में किसी भी व्यवधान के बारे में उपभोक्ताओं को पहले से ही सूचित करें.

प्रतिदिन किये जाने वाले अच्छे कामों के बारे में तथा उनसे उपभोक्ताओं को होने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत करायें. सप्लाई का आउटेज कम से कम समय के लिए हो. प्रशासन कार्यालय से औचक सत्यापन कराया जायेगा कि बिजलीघरों पर या थे ईव एसडीओ आदि अधिकारियों के फोन उठ रहे हैं या नहीं.

कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर हो सक्रिय; मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और अनावश्यक विद्युत कटौती पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. ट्रांसफार्मरों की क्षमता, विद्युत लाइनों के रखरखाव एवं फाल्ट की त्वरित मरम्मत की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाइन को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए.

ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, पड़ेगी भारी: इसी क्रम में जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, दुर्घटनाएं कम करने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया. हेलमेट और सीट बेल्ट अभियान को और सख्ती से चलाने के निर्देश दिये गए. शहर के ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की समीक्षा के दौरान शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया. स्कूल वाहनों और ई-रिक्शा संचालन की जांच पर जोर देते हुए पेट्रोल पंप से निकलने वाले रास्तों पर सुरक्षा के इंतजाम किये जाने हेतु निर्देशित किया.

जिलाधिकारी ने अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर जोर दिया. साथ ही बार-बार यातायात नियमों की अनदेखी करने पर चालान कटवाने वाले 500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने को कहा गया. लोगों को केवल चालान नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान के जरिए नियम पालन कराने पर भी चर्चा हुई.

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