ईटीवी भारत की खबर से हरकत में आए अधिकारी, टनकपुर शारदा घाट किनारे कूड़े के ढेर में लगी आग बुझाई

टनकपुर शारदा घाट इलाके में कूड़ा डंपिंग जोन में लगी आग को बुझाया गया.खबर दिखाने जाने के बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया.

TANAKPUR GARBAGE DUMPING ZONE
कूड़े पर लगी आग को बुझाने का प्रयास (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 10:33 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 10:51 PM IST

चंपावत: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ने टनकपुर शारदा घाट इलाके में कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने, कूड़े में आग और दुर्गंध से लोगों को हो रही परेशानी का मामला प्रमुखता से उठाया था. खबर दिखाए जाने के बाद पालिका और तहसील प्रशासन हरकत में आ गया. जहां कूड़ा डंपिंग जोन में लगी आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया तो वहीं कूड़े के निस्तारण को लेकर भी कवायद तेज हो गई है.

गौर हो कि 17 नवंबर को ईटीवी भारत ने 'सीएम धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट का नगर पालिका उड़ा रही मखौल, शारदा नदी किनारे बना कूड़ा डंपिंग जोन' हेडलाइन से खबर को प्रमुखता से दिखाया था. खबर दिखाने के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन और नगर पालिका टनकपुर तत्काल एक्शन में आ गए. जिसके तहत टनकपुर एसडीएम आकाश जोशी और टनकपुर नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी दीपक बुडलाकोटी के निर्देशन में फायर ब्रिगेड के माध्यम से कूड़ा स्थल में लगी आग पर काबू पाया गया.

कूड़े के ढेर में लगी आग को बुझाया गया (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

बता दें कि सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र के शारदा घाट किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. इसके अलावा कूड़े के ढेर पर लगी आग से इलाके में धुआं फैल गया था. साथ ही कूड़े के दुर्गंध से मां पूर्णागिरि धाम को आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी.

वहीं, टनकपुर नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी दीपक बुडलाकोटी ने बताया टनकपुर डंपिंग स्थल पर लगी आग पर त्वरित कार्रवाई की गई. यह आग असामाजिक तत्वों ने लगाई थी. जिसे फायर ब्रिगेड की टीम भेजकर बुझा लिया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

TANAKPUR GARBAGE DUMPING ZONE
आग बुझाते फायर कर्मी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसके अलावा उनकी ओर से बताया गया कि लीगेसी वेस्ट निस्तारण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी मिल गई है. जिसके तहत कूड़े का निस्तारण किया जाएगा. यानी शासन से धन आवंटित होते ही कूड़े के निस्तारण कराए जाने की बात कही है.

इससे पहले 31 अक्टूबर को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में स्टेट हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी. जिसमें चंपावत के टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट नगर निकायों में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए भेजे गए प्रस्तावों को समिति की ओर से अनुमोदन प्रदान किया गया, जिससे जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को गति मिलेगी. पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा.

टनकपुर नगर पालिका परिषद में स्वीकृत प्रस्ताव-

  • लिगेसी वेस्ट की मात्रा 11,223.47 मीट्रिक टन होगी.
  • उपचार एवं निस्तारण की प्रस्तावित लागत ₹76.34 लाख रखी गई है.

लोहाघाट नगर पालिका परिषद में स्वीकृत प्रस्ताव-

  • लिगेसी वेस्ट की मात्रा 13,648.08 मीट्रिक टन होगी.
  • उपचार एवं निस्तारण की प्रस्तावित लागत ₹117.01 लाख रखी गई है.

चंपावत नगर पालिका परिषद में स्वीकृत प्रस्ताव-

  • लिगेसी वेस्ट की मात्रा 10,731.00 मीट्रिक टन होगी.
  • उपचार एवं निस्तारण की प्रस्तावित लागत ₹77.77 लाख रखी गई है.

Last Updated : November 17, 2025 at 10:51 PM IST

