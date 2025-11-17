ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर से हरकत में आए अधिकारी, टनकपुर शारदा घाट किनारे कूड़े के ढेर में लगी आग बुझाई

चंपावत: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ने टनकपुर शारदा घाट इलाके में कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने, कूड़े में आग और दुर्गंध से लोगों को हो रही परेशानी का मामला प्रमुखता से उठाया था. खबर दिखाए जाने के बाद पालिका और तहसील प्रशासन हरकत में आ गया. जहां कूड़ा डंपिंग जोन में लगी आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया तो वहीं कूड़े के निस्तारण को लेकर भी कवायद तेज हो गई है.

गौर हो कि 17 नवंबर को ईटीवी भारत ने 'सीएम धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट का नगर पालिका उड़ा रही मखौल, शारदा नदी किनारे बना कूड़ा डंपिंग जोन' हेडलाइन से खबर को प्रमुखता से दिखाया था. खबर दिखाने के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन और नगर पालिका टनकपुर तत्काल एक्शन में आ गए. जिसके तहत टनकपुर एसडीएम आकाश जोशी और टनकपुर नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी दीपक बुडलाकोटी के निर्देशन में फायर ब्रिगेड के माध्यम से कूड़ा स्थल में लगी आग पर काबू पाया गया.

कूड़े के ढेर में लगी आग को बुझाया गया (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

बता दें कि सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र के शारदा घाट किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. इसके अलावा कूड़े के ढेर पर लगी आग से इलाके में धुआं फैल गया था. साथ ही कूड़े के दुर्गंध से मां पूर्णागिरि धाम को आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी.

वहीं, टनकपुर नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी दीपक बुडलाकोटी ने बताया टनकपुर डंपिंग स्थल पर लगी आग पर त्वरित कार्रवाई की गई. यह आग असामाजिक तत्वों ने लगाई थी. जिसे फायर ब्रिगेड की टीम भेजकर बुझा लिया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.