अधिकारी फोन नहीं उठाते तो उनका नाम बताओ, हम उसके नाम पर नींबू काटेंगे: भोजराज नाग, बीजेपी सांसद
पत्रकारों ने सांसद से पूछा था कि अवैध खनन से जुड़ी शिकायत जब हम अधिकारियों को करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 9:12 PM IST
धमतरी: कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भोजराज नाग का बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल पत्रकारों ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सासंद से कहा कि अफसर मीडिया पर्सन का फोन नहीं उठाते. जबकि पत्रकार जिले में हो रहे अवैध खनन और परिवहन की जानकारी अफसरों को देना चाहते हैं. जानकारी लेने के बजाए अफसर उनके फोन को अनदेखा करते हैं. इसपर बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने कहा कि जो अफसर उनका फोन नहीं उठाते हैं उनका नाम बताएं. वो उनके नाम पर नींबू काटेंगे. इस बार वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. अब सांसद का यही बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है.
''नाम बताएं मैं उन अफसरों के नाम पर नींबू काटूंगा'': दरअसल गुरुवार को कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग धमतरी दौरे पर रहे. बिरसा मुंडा जयंती की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सांसद महोदय बीजेपी के द्वारा मनाए जाने वाले जनजाति गौरव दिवस की जानकारी लोगों को दे रहे थे.
अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की कही बात: हालाकि बाद में बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने जरुर कहा कि जिले में हो रहे अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जहां कहीं से भी इस तरह की शिकायत मिलेगी वहां पर हम एक्शन लेंगे. बीजेपी सांसद भोजराज नाग कांकेर लोकसभा सीट से सांसद हैं.
जनजातिय गौरव दिवस: बिरसा मुंडा जिनको हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं उनका जन्म 15 नवम्बर 1875 को अलिहातू ग्राम जनपद रांची में हुआ था. अंग्रेजों के खिलाफ़ सशस्त्र विद्रोह करने के कारण वह गिरफ्तार हुए और जेल में ही 9 जून 1900 को उनका बलिदान हो गया. उनके संघर्ष को युवा पीढ़ी जाने और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है. बिरसा मुंडा का नारा अबुआ दिशुम अबुआ राज था, जिसका अर्थ है हमारा देश, हमारा राज. एक और प्रचलित नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडुजाना था, जिसका मतलब है रानी का शासन समाप्त कर हमारा शासन स्थापित किया जाए दिया था.